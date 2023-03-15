Аналитик призвал россиян отказаться от доллара в пользу тенге и юаня

16 марта 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Доллар будет падать из-за политики ФРС, сказал Андрей Сироткин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Лучше отказаться от покупки долларов и евро в пользу более стабильных тенге, юаней и дирхам. Таким мнением с URA.RU поделился старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин. «Нужно несколько раз подумать, прежде чем вкладываться в доллар или евро в современных условиях. Я бы не стал этого делать, поскольку в санкционное время они являются токсичными валютами для российских граждан. Сегодня гражданам целесообразнее вкладываться в казахские тенге, китайские юани и дирхам (валюта ОАЭ). Это относительно безрисковые валюты для граждан РФ в текущих условиях», — сказал Андрей Сироткин. Рубль также будет снижаться по отношению к американской валюте. «Доллар упасть может и должен. Это будет следствием политики ФРС. С другой стороны, все относительно. Доллар постоянно падает к целому ряду валют, например, к канадскому доллару, а к другим валютам постоянно растет. Возможно, он упадет по отношению к британскому фунту. Но если говорить о рубле, то он будет скорее слабеть по отношению к доллару в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — отметил эксперт. В США обанкротились одни из крупнейших банков Silicon Valley Bank и Signature Bank. Из-за этого в стране прогнозируют кризис всей банковской системы, как в 2008 году. Российский предприниматель Олег Дерипаска призвал очень быстро продавать доллары. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лучше отказаться от покупки долларов и евро в пользу более стабильных тенге, юаней и дирхам. Таким мнением с URA.RU поделился старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин. «Нужно несколько раз подумать, прежде чем вкладываться в доллар или евро в современных условиях. Я бы не стал этого делать, поскольку в санкционное время они являются токсичными валютами для российских граждан. Сегодня гражданам целесообразнее вкладываться в казахские тенге, китайские юани и дирхам (валюта ОАЭ). Это относительно безрисковые валюты для граждан РФ в текущих условиях», — сказал Андрей Сироткин. Рубль также будет снижаться по отношению к американской валюте. «Доллар упасть может и должен. Это будет следствием политики ФРС. С другой стороны, все относительно. Доллар постоянно падает к целому ряду валют, например, к канадскому доллару, а к другим валютам постоянно растет. Возможно, он упадет по отношению к британскому фунту. Но если говорить о рубле, то он будет скорее слабеть по отношению к доллару в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — отметил эксперт. В США обанкротились одни из крупнейших банков Silicon Valley Bank и Signature Bank. Из-за этого в стране прогнозируют кризис всей банковской системы, как в 2008 году. Российский предприниматель Олег Дерипаска призвал очень быстро продавать доллары.