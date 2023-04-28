«Ведомости»: МТС начнет брать деньги за раздачу интернета

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В МТС подтвердили введение новой опции, пишут «Ведомости» Фото:

Мобильный оператор МТС рассылает сообщения своим абонентам с информацией о платной раздаче интернета с их устройств с 4 мая. Об этом сообщили абоненты компании, отмечая, что ранее могли раздавать трафик бесплатно, создав точку доступа. Введение новой опции подтвердили в самой компании.

«С 4 мая вы сможете раздавать интернет и при этом не тратить свой трафик. Если вы захотите поделиться интернетом, то вы сможете подключить пакет 50 Гб за 49 рублей и раздавать его на другие устройства», —публикуют сообщение МТС своим пользователям «Ведомости».

По информации издания, представитель МТС подтвердил, что компания вводит новую опцию для своих клиентов. Он уточнил, что новые условия раздачи интернета коснутся ряда архивных тарифов с безлимитным интернетом и позволят выгоднее раздавать трафик.

Ранее сообщалось, что МТС планирует запустить собственный видеохостинг, чтобы привлечь часть российской аудитории YouTube и TikTok. Уточнялось, что оператор сделает основой проекта существующий сервис игрового стриминга WASD. Кроме того, компания презентовала новый фирменный стиль, заменив старый логотип в виде яйца на буквы М, Т и С на красном фоне.

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Мобильный оператор МТС рассылает сообщения своим абонентам с информацией о платной раздаче интернета с их устройств с 4 мая. Об этом сообщили абоненты компании, отмечая, что ранее могли раздавать трафик бесплатно, создав точку доступа. Введение новой опции подтвердили в самой компании. «С 4 мая вы сможете раздавать интернет и при этом не тратить свой трафик. Если вы захотите поделиться интернетом, то вы сможете подключить пакет 50 Гб за 49 рублей и раздавать его на другие устройства», —публикуют сообщение МТС своим пользователям «Ведомости». По информации издания, представитель МТС подтвердил, что компания вводит новую опцию для своих клиентов. Он уточнил, что новые условия раздачи интернета коснутся ряда архивных тарифов с безлимитным интернетом и позволят выгоднее раздавать трафик. Ранее сообщалось, что МТС планирует запустить собственный видеохостинг, чтобы привлечь часть российской аудитории YouTube и TikTok. Уточнялось, что оператор сделает основой проекта существующий сервис игрового стриминга WASD. Кроме того, компания презентовала новый фирменный стиль, заменив старый логотип в виде яйца на буквы М, Т и С на красном фоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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