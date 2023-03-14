«Коммерсант»: МТС создаст аналог YouTube и TikTok

15 марта 2023 в 05:43 Размер текста - 17 +

МТС запустит свой видеохостинг, чтобы привлечь часть российской аудитории YouTube и TikTok Фото: Антон Белицкий © URA.RU МТС планирует запустить собственный видеохостинг, чтобы привлечь часть российской аудитории YouTube и TikTok, сообщает источник, знакомый с процессом разработки проекта. По его словам, оператор планирует доработать существующий сервис игрового стриминга WASD и сделать его основой проекта. «МТС готовится к перезапуску сервиса игрового стриминга WASD. Помимо трансляций игр, на платформе должен появиться пользовательский контент — обзоры фильмов, влоги, бьюти-блоги и так далее. После перезапуска, проект должен стать аналогом YouTube и TikTok», — публикует « Коммерсантъ » слова источника. По информации издания, перезапуск WASD компания планирует осенью. В процессе работы специалисты произведут расширение серверного парка, ребрендинг, добавят серверу новые функции. Предположительно, процесс перезапуска обойдется МТС в 2 млрд рублей. После начала спецоперации России на Украине, YouTube усилил блокировку различных каналов. Под блокировку видеохостинга YouTube попали немецкоязычные каналы RT DE и DFP. В связи с этим вероятность блокировки YouTube на территории России выросла. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что YouTube будет закрыт, а те, кто активно пользуются каналов будут выявлены и понесут заслуженное наказание. О возможном запрещении YouTube в России в апреле говорила представитель МИД РФ Мария Захарова, отмечая, что YouTube подписал себе приговор. Однако министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что Правительство РФ не будет запрещать видеохостинг YouTube без крайней необходимости, поскольку стремится сохранить конкурентную среду в отечественном сегменте интернета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

МТС планирует запустить собственный видеохостинг, чтобы привлечь часть российской аудитории YouTube и TikTok, сообщает источник, знакомый с процессом разработки проекта. По его словам, оператор планирует доработать существующий сервис игрового стриминга WASD и сделать его основой проекта. «МТС готовится к перезапуску сервиса игрового стриминга WASD. Помимо трансляций игр, на платформе должен появиться пользовательский контент — обзоры фильмов, влоги, бьюти-блоги и так далее. После перезапуска, проект должен стать аналогом YouTube и TikTok», — публикует «Коммерсантъ» слова источника. По информации издания, перезапуск WASD компания планирует осенью. В процессе работы специалисты произведут расширение серверного парка, ребрендинг, добавят серверу новые функции. Предположительно, процесс перезапуска обойдется МТС в 2 млрд рублей. После начала спецоперации России на Украине, YouTube усилил блокировку различных каналов. Под блокировку видеохостинга YouTube попали немецкоязычные каналы RT DE и DFP. В связи с этим вероятность блокировки YouTube на территории России выросла. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что YouTube будет закрыт, а те, кто активно пользуются каналов будут выявлены и понесут заслуженное наказание. О возможном запрещении YouTube в России в апреле говорила представитель МИД РФ Мария Захарова, отмечая, что YouTube подписал себе приговор. Однако министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что Правительство РФ не будет запрещать видеохостинг YouTube без крайней необходимости, поскольку стремится сохранить конкурентную среду в отечественном сегменте интернета.