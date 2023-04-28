Newsweek: Россия изменила ракетную тактику на Украине

ВС РФ изменили тактику ракетных ударов в зоне спецоперации, что дополнительно усложнило Украине способность отбивать такие атаки. Об этом сообщает американский журнал Newsweek.
«Российские военные успешно изменили тактику, чтобы помешать Украине обнаруживать ракетные атаки ВС РФ», — сообщается в материале журнала. Там добавили, что это может повысить качество российских ракетных атак по объектам украинской критической инфраструктуры в будущем.
Ранее военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что ракетные атаки России могут быть направлены на аэродромы и склады ВСУ, на которых находятся украинские дроны, представляющих опасность для ВС РФ. Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев пожаловался на невозможность противостояния украинской армии новой российской тактике использования боевых истребителей вне зоны досягаемости ПВО Украины, передает Nation News.
ВС РФ изменили тактику ракетных ударов в зоне спецоперации, что дополнительно усложнило Украине способность отбивать такие атаки. Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «Российские военные успешно изменили тактику, чтобы помешать Украине обнаруживать ракетные атаки ВС РФ», — сообщается в материале журнала. Там добавили, что это может повысить качество российских ракетных атак по объектам украинской критической инфраструктуры в будущем. Ранее военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что ракетные атаки России могут быть направлены на аэродромы и склады ВСУ, на которых находятся украинские дроны, представляющих опасность для ВС РФ. Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев пожаловался на невозможность противостояния украинской армии новой российской тактике использования боевых истребителей вне зоны досягаемости ПВО Украины, передает Nation News.