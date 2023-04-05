Военный эксперт назвал новые цели российских ракетных атак на Украине

Военный эксперт Дандыкин предупредил об атаках ВСУ роем дронов

05 апреля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Для ударов по аэродромам используют ракеты, сказал Василий Дандыкин Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готовится атаковать Россию роем дронов, поэтому войска РФ приступили к ударам по аэродромам и складам. Об этом URA.RU сообщил военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Поставки Украине идут в немеренном количестве, в том числе из Южной Кореи. Они вообще хотят применять атаку БПЛА роем. То есть уже на других технологиях, когда активные меняют пассивных и так далее. Как пчелиный улей: все распределено, трутни, матка есть. Они к этому все готовят. Но в силу того, что это все-таки не маленькие летательные аппараты, конечно, они их располагают в разных местах, в том числе, наверное, под Одессой», — сказал Василий Дандыкин. По его словам, необходимо оперативно уничтожать данные БПЛА. «Предполагается, что, когда подсохнет, через пару недель они пойдут в наступление. Так в Пентагоне говорят. Значит все это добро в ангарах и аэродромах нужно уничтожать. Это вещи, которые надо делать везде, где они находятся. В Харьковской области тоже были прилеты. Это ракеты летают. Кстати, дорогое удовольствие. Сейчас важно решать, наступать, в том числе и „Кинжалы“ (гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс — прим. ред.) не жалеть», — подчеркнул капитан первого ранга. Он отметил, что дроны сейчас представляют серьезную опасность. «Конечно, потом будут удары по другим объектам наноситься. Но пока это главная опасность. МИГи им передали, допустим, сотню они накопили. Но это все собьется. А если БПЛА сотню запустят и 20% прорвется — ничего хорошего. Расслабляться не стоит», — объяснил эксперт. ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали здание районного военкомата в Севском районе Брянской области. Также было сброшено взрывное устройство вблизи здания МО УМВД. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина готовится атаковать Россию роем дронов, поэтому войска РФ приступили к ударам по аэродромам и складам. Об этом URA.RU сообщил военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Поставки Украине идут в немеренном количестве, в том числе из Южной Кореи. Они вообще хотят применять атаку БПЛА роем. То есть уже на других технологиях, когда активные меняют пассивных и так далее. Как пчелиный улей: все распределено, трутни, матка есть. Они к этому все готовят. Но в силу того, что это все-таки не маленькие летательные аппараты, конечно, они их располагают в разных местах, в том числе, наверное, под Одессой», — сказал Василий Дандыкин. По его словам, необходимо оперативно уничтожать данные БПЛА. «Предполагается, что, когда подсохнет, через пару недель они пойдут в наступление. Так в Пентагоне говорят. Значит все это добро в ангарах и аэродромах нужно уничтожать. Это вещи, которые надо делать везде, где они находятся. В Харьковской области тоже были прилеты. Это ракеты летают. Кстати, дорогое удовольствие. Сейчас важно решать, наступать, в том числе и „Кинжалы“ (гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс — прим. ред.) не жалеть», — подчеркнул капитан первого ранга. Он отметил, что дроны сейчас представляют серьезную опасность. «Конечно, потом будут удары по другим объектам наноситься. Но пока это главная опасность. МИГи им передали, допустим, сотню они накопили. Но это все собьется. А если БПЛА сотню запустят и 20% прорвется — ничего хорошего. Расслабляться не стоит», — объяснил эксперт. ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали здание районного военкомата в Севском районе Брянской области. Также было сброшено взрывное устройство вблизи здания МО УМВД.