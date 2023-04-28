РИАН: армия РФ уничтожила иностранных офицеров в Николаеве

28 апреля 2023 в 08:38 Размер текста - 17 +

Армия РФ нанесла точечный ракетный удар, сообщил Сергей Лебедев Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия ракетными ударами уничтожила высших иностранных офицеров в Николаеве. Удар был нанесен в тот момент, когда украинские военные и зарубежные офицеры проводили совещание, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «В ночь с 26 на 27 апреля был нанесен ракетный удар по зданию адмиралтейства в Николаеве, также известном как заводоуправление Завода имени 61 коммунара. На тот момент там находились около 20 офицеров большого ранга, в том числе зарубежные. Удар был выполнен очень профессионально, летевшая за ним ракета ПВО Украины попала в пятиэтажку ровно перед этим заводоуправлением», — рассказал Сергей Лебедев РИА Новости. Ранее российские военкоры сообщали, что армия РФ наносит массированные удары по Украине. Украинские СМИ сообщали о воздушных тревогах по всей стране. По информации военкоров, в ходе ударов были задействованы дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95. В Минобороны РФ сообщили, что ударами были поражены пункты дислокации пехоты и техники ВСУ.

Российская армия ракетными ударами уничтожила высших иностранных офицеров в Николаеве. Удар был нанесен в тот момент, когда украинские военные и зарубежные офицеры проводили совещание, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «В ночь с 26 на 27 апреля был нанесен ракетный удар по зданию адмиралтейства в Николаеве, также известном как заводоуправление Завода имени 61 коммунара. На тот момент там находились около 20 офицеров большого ранга, в том числе зарубежные. Удар был выполнен очень профессионально, летевшая за ним ракета ПВО Украины попала в пятиэтажку ровно перед этим заводоуправлением», — рассказал Сергей Лебедев РИА Новости. Ранее российские военкоры сообщали, что армия РФ наносит массированные удары по Украине. Украинские СМИ сообщали о воздушных тревогах по всей стране. По информации военкоров, в ходе ударов были задействованы дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95. В Минобороны РФ сообщили, что ударами были поражены пункты дислокации пехоты и техники ВСУ.