РИАН: армия РФ уничтожила иностранных офицеров в Николаеве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, ракеты, военные действия, истребитель, ввс, stock, сбойка
Армия РФ нанесла точечный ракетный удар, сообщил Сергей Лебедев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия ракетными ударами уничтожила высших иностранных офицеров в Николаеве. Удар был нанесен в тот момент, когда украинские военные и зарубежные офицеры проводили совещание, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В ночь с 26 на 27 апреля был нанесен ракетный удар по зданию адмиралтейства в Николаеве, также известном как заводоуправление Завода имени 61 коммунара. На тот момент там находились около 20 офицеров большого ранга, в том числе зарубежные. Удар был выполнен очень профессионально, летевшая за ним ракета ПВО Украины попала в пятиэтажку ровно перед этим заводоуправлением», — рассказал Сергей Лебедев РИА Новости.

Ранее российские военкоры сообщали, что армия РФ наносит массированные удары по Украине. Украинские СМИ сообщали о воздушных тревогах по всей стране. По информации военкоров, в ходе ударов были задействованы дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95. В Минобороны РФ сообщили, что ударами были поражены пункты дислокации пехоты и техники ВСУ.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская армия ракетными ударами уничтожила высших иностранных офицеров в Николаеве. Удар был нанесен в тот момент, когда украинские военные и зарубежные офицеры проводили совещание, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «В ночь с 26 на 27 апреля был нанесен ракетный удар по зданию адмиралтейства в Николаеве, также известном как заводоуправление Завода имени 61 коммунара. На тот момент там находились около 20 офицеров большого ранга, в том числе зарубежные. Удар был выполнен очень профессионально, летевшая за ним ракета ПВО Украины попала в пятиэтажку ровно перед этим заводоуправлением», — рассказал Сергей Лебедев РИА Новости. Ранее российские военкоры сообщали, что армия РФ наносит массированные удары по Украине. Украинские СМИ сообщали о воздушных тревогах по всей стране. По информации военкоров, в ходе ударов были задействованы дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95. В Минобороны РФ сообщили, что ударами были поражены пункты дислокации пехоты и техники ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...