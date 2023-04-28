Армия РФ нанесла удары по пунктам дислокации пехоты и техники ВСУ

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, учебные стрельбы, минометный расчет, 120мм возимый миномет 2б11
ВС РФ ударяют по пунктам дислокации ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска сорвали смену украинских подразделений, нанеся удары артиллерийский удар по дислокации Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил начальник пресс-центра группировки РФ «Юг» Вадим Астафьев.

«Артиллерией крупного калибра поражен пункт временной дислокации противника в районе Авдеевки, а также нанесен удар по колонне военной техники ВСУ в районе Курахово. <…> Cорвана ротация подразделений противника на передовых позициях», — подчеркнул Вадим Астафьев в разговоре с РИА Новости. По его словам, удар был нанесен по дислокации украинских сил в населенных пунктах Белогоровка, Спорное, Дружба и Марьинка. Всего было уничтожено 50 бойцов. Представитель группировки добавил, что на соледаро-бахмутском ВС РФ также ударили по пункту дислокации в районе Дружковка, Дзержинск и Нетайлово.

Ранее в украинских СМИ прошла информация о работе противовоздушных сил обороны (ПВО). Уточнялось, что звуки от взрывов были слышны из Киева. В Минобороны РФ сообщали, что российские войска наносили удары 27 апреля по резервным силам ВСУ. Удары были нанесены с кораблей Военно-Морского флота. ВС РФ также наносят удары по ВСУ при помощи авиации.

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Российские войска сорвали смену украинских подразделений, нанеся удары артиллерийский удар по дислокации Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил начальник пресс-центра группировки РФ «Юг» Вадим Астафьев. «Артиллерией крупного калибра поражен пункт временной дислокации противника в районе Авдеевки, а также нанесен удар по колонне военной техники ВСУ в районе Курахово. <…> Cорвана ротация подразделений противника на передовых позициях», — подчеркнул Вадим Астафьев в разговоре с РИА Новости. По его словам, удар был нанесен по дислокации украинских сил в населенных пунктах Белогоровка, Спорное, Дружба и Марьинка. Всего было уничтожено 50 бойцов. Представитель группировки добавил, что на соледаро-бахмутском ВС РФ также ударили по пункту дислокации в районе Дружковка, Дзержинск и Нетайлово. Ранее в украинских СМИ прошла информация о работе противовоздушных сил обороны (ПВО). Уточнялось, что звуки от взрывов были слышны из Киева. В Минобороны РФ сообщали, что российские войска наносили удары 27 апреля по резервным силам ВСУ. Удары были нанесены с кораблей Военно-Морского флота. ВС РФ также наносят удары по ВСУ при помощи авиации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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