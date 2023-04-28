В США раскрыли главную проблему ВСУ при контрнаступлении

19FortyFive: Россия применяет мины, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ
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Более 30% территории Украины заминировали российские войска для замедления контрнаступления ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия заминировала более 30% территории Украины, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ. Об этом заявила обозреватель американского портала 19fortyfive Майя Карлин.

«Российские войска применили мины, чтобы замедлить контрнаступление Украины и защитить свои позиции», — заявила Карлин в собственной статье на 19FortyFive. Автор отмечает, что за последний год российские войска покрыли более 30 процентов территории Украины.

По словам обозревателя, украинским войскам трудно находить мины, которые разбросаны в случайных полосах страны. Отмечается, что Харьковская область лидирует по числу неразорвавшихся мин.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Россия улучшила позиции в районе Красногоровки на Авдеевском направлении, где ВСУ предпринимали попытки контрнаступления. Также расширила плацдарм в направлении железной дороги, передает телеканал 360.

Последние месяцы ВСУ готовятся к контрнаступлению. Как сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung, оно задерживается из-за нехватки тяжелой техники от Запада — Киеву не хватает сотни танков. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ожидает, что ВСУ начнут контрнаступление после 2 мая.

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Россия заминировала более 30% территории Украины, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ. Об этом заявила обозреватель американского портала 19fortyfive Майя Карлин. «Российские войска применили мины, чтобы замедлить контрнаступление Украины и защитить свои позиции», — заявила Карлин в собственной статье на 19FortyFive. Автор отмечает, что за последний год российские войска покрыли более 30 процентов территории Украины. По словам обозревателя, украинским войскам трудно находить мины, которые разбросаны в случайных полосах страны. Отмечается, что Харьковская область лидирует по числу неразорвавшихся мин. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Россия улучшила позиции в районе Красногоровки на Авдеевском направлении, где ВСУ предпринимали попытки контрнаступления. Также расширила плацдарм в направлении железной дороги, передает телеканал 360. Последние месяцы ВСУ готовятся к контрнаступлению. Как сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung, оно задерживается из-за нехватки тяжелой техники от Запада — Киеву не хватает сотни танков. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ожидает, что ВСУ начнут контрнаступление после 2 мая.
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