Россия заминировала более 30% территории Украины, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ. Об этом заявила обозреватель американского портала 19fortyfive Майя Карлин.
«Российские войска применили мины, чтобы замедлить контрнаступление Украины и защитить свои позиции», — заявила Карлин в собственной статье на 19FortyFive. Автор отмечает, что за последний год российские войска покрыли более 30 процентов территории Украины.
По словам обозревателя, украинским войскам трудно находить мины, которые разбросаны в случайных полосах страны. Отмечается, что Харьковская область лидирует по числу неразорвавшихся мин.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Россия улучшила позиции в районе Красногоровки на Авдеевском направлении, где ВСУ предпринимали попытки контрнаступления. Также расширила плацдарм в направлении железной дороги, передает телеканал 360.
Последние месяцы ВСУ готовятся к контрнаступлению. Как сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung, оно задерживается из-за нехватки тяжелой техники от Запада — Киеву не хватает сотни танков. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ожидает, что ВСУ начнут контрнаступление после 2 мая.
Россия заминировала более 30% территории Украины, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ. Об этом заявила обозреватель американского портала 19fortyfive Майя Карлин. «Российские войска применили мины, чтобы замедлить контрнаступление Украины и защитить свои позиции», — заявила Карлин в собственной статье на 19FortyFive. Автор отмечает, что за последний год российские войска покрыли более 30 процентов территории Украины. По словам обозревателя, украинским войскам трудно находить мины, которые разбросаны в случайных полосах страны. Отмечается, что Харьковская область лидирует по числу неразорвавшихся мин. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Россия улучшила позиции в районе Красногоровки на Авдеевском направлении, где ВСУ предпринимали попытки контрнаступления. Также расширила плацдарм в направлении железной дороги, передает телеканал 360. Последние месяцы ВСУ готовятся к контрнаступлению. Как сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung, оно задерживается из-за нехватки тяжелой техники от Запада — Киеву не хватает сотни танков. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ожидает, что ВСУ начнут контрнаступление после 2 мая.