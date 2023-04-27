27 апреля 2023

Курганцы приехали к сгоревшим домам после масштабного пожара. Фото, видео

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Последствия пожара в деревне Логоушка. Курган
Погорельцы осматривают свои дома после масштабного пожара Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области жители деревни Логоушка, которая пострадала от масштабного пожара, вернулись к своим домам. Продолжают работать спасатели. Сотрудники курганского управления МЧС России разгребают завалы после пожара. Корреспонденты URA.RU подготовили фото- и видеорепортаж с места событий.

Последствия пожара в деревне Логоушка. Курган
Спасатели разбирают завалы после пожара
Фото:
Последствия пожара в деревне Логоушка. Курган
Несколько десятков нежилых построек также пострадали от огня
Фото:
Последствия пожара в деревне Логоушка. Курган
Жители Кургана осматривают территории своих домов после пожара
Фото:
Последствия пожара в деревне Логоушка. Курган
Сотрудники МЧС продолжают работать на территориях, которые ранее были охвачены огнем
Фото:
Последствия пожара в деревне Логоушка. Курган
Техника курганского управления МЧС работает на территориях, где прошел масштабный пожар
Фото:
Последствия пожара в деревне Логоушка. Курган
От пожара под Курганом пострадало больше сотни домов
Фото:
Последствия пожара в деревне Логоушка. Курган
Спасатели продолжают разбираться с последствиями пожара
Фото:

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В Курганской области жители деревни Логоушка, которая пострадала от масштабного пожара, вернулись к своим домам. Продолжают работать спасатели. Сотрудники курганского управления МЧС России разгребают завалы после пожара. Корреспонденты URA.RU подготовили фото- и видеорепортаж с места событий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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