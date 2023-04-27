Погорельцы осматривают свои дома после масштабного пожара
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
В Курганской области жители деревни Логоушка, которая пострадала от масштабного пожара, вернулись к своим домам. Продолжают работать спасатели. Сотрудники курганского управления МЧС России разгребают завалы после пожара. Корреспонденты URA.RU подготовили фото- и видеорепортаж с места событий.
Спасатели разбирают завалы после пожара
Несколько десятков нежилых построек также пострадали от огня
Жители Кургана осматривают территории своих домов после пожара
Сотрудники МЧС продолжают работать на территориях, которые ранее были охвачены огнем
Техника курганского управления МЧС работает на территориях, где прошел масштабный пожар
От пожара под Курганом пострадало больше сотни домов
Спасатели продолжают разбираться с последствиями пожара
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