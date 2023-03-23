За пост мэра Миасса будут бороться четыре претендента

24 марта 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

За пост главы администрации соперничают четыре претендента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области Четыре человека зарегистрированы для участия в конкурсе на пост главы Миасса (Челябинская область). Прием документов закончился 24 марта, сообщили URA.RU в городском собрании депутатов. «На конкурс заявились четверо. Это бизнесмен Виктор Легенчук, вице-губернатор региона Егор Ковальчук, начальник отдела соцпроектов завод „СпецАгрегат“ Анастасия Захарова и глава управления имущественных отношений администрации города Николай Булдыгин», — пояснили в собрании. Окончательное решение о регистрации кандидатов примет конкурсная комиссия, состоящая из представителей местных и региональных властей. Сам конкурс назанчен на 11 мая. Фаворитом его считается Ковальчук, продвигаемый в главы третьего по величине города региона областными властями. Досрочную отставку мэра Григория Тонких миасские депутаты приняли 3 марта. Через три дня был объявлен конкурс на участие в выборах нового главы города. Временным мэром стал председатель собрания депутатов Дмитрий Проскурин.

Четыре человека зарегистрированы для участия в конкурсе на пост главы Миасса (Челябинская область). Прием документов закончился 24 марта, сообщили URA.RU в городском собрании депутатов. «На конкурс заявились четверо. Это бизнесмен Виктор Легенчук, вице-губернатор региона Егор Ковальчук, начальник отдела соцпроектов завод „СпецАгрегат“ Анастасия Захарова и глава управления имущественных отношений администрации города Николай Булдыгин», — пояснили в собрании. Окончательное решение о регистрации кандидатов примет конкурсная комиссия, состоящая из представителей местных и региональных властей. Сам конкурс назанчен на 11 мая. Фаворитом его считается Ковальчук, продвигаемый в главы третьего по величине города региона областными властями. Досрочную отставку мэра Григория Тонких миасские депутаты приняли 3 марта. Через три дня был объявлен конкурс на участие в выборах нового главы города. Временным мэром стал председатель собрания депутатов Дмитрий Проскурин.