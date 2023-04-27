Малолетний челябинец, впавший в кому после удушья в детском саду, идет на поправку

28 апреля 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Врачи спасли жизнь малолетнему пациенту Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске мальчик, который впал в кому после того, как чуть не умер от удушья во время игры в детском саду, идет на поправку. Как сообщил URA.RU источник в медучреждении, его уже перевели в обычную палату. «Мальчика доставили в состоянии комы. Врачи сделали все возможное для предотвращения трагедии. В итоге сейчас малолетний пациент идет на поправку», — рассказал источник. По данным URA.RU, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Прокуратурой области организована проверка. При этом руководство детского сада оказывает любую помощь семье. Инцидент произошел на игровой площадке детского сада. Во время прогулки ребенок застрял головой между прутьями одного из аттракционов. Воспитатель спасла ребенка от удушья.

В Челябинске мальчик, который впал в кому после того, как чуть не умер от удушья во время игры в детском саду, идет на поправку. Как сообщил URA.RU источник в медучреждении, его уже перевели в обычную палату. «Мальчика доставили в состоянии комы. Врачи сделали все возможное для предотвращения трагедии. В итоге сейчас малолетний пациент идет на поправку», — рассказал источник. По данным URA.RU, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Прокуратурой области организована проверка. При этом руководство детского сада оказывает любую помощь семье. Инцидент произошел на игровой площадке детского сада. Во время прогулки ребенок застрял головой между прутьями одного из аттракционов. Воспитатель спасла ребенка от удушья.