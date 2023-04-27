Челябинская прокуратура проверит детский сад, в котором ребенок чуть не погиб от удушья

Прокуратура Челябинской области проверит детский сад, в котором ребенок чуть не погиб от удушья и сейчас находится в коме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратурой области организована проверка. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
Там отметили, что в ходе проверки будет дана оценка надлежащему исполнению дошкольным образовательным учреждением законодательства об образовании в РФ. Ход проверки поставлен на контроль.
Ребенок застрял головой между ограждающими прутьями аттракциона. С признаками удушья он был доставлен в медучреждение. Он находится в коме.
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