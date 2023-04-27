27 апреля 2023

Челябинская прокуратура проверит детский сад, в котором ребенок чуть не погиб от удушья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начало строительства жилого дома по улице Коли Мяготина. Курган, детский сад, замок, забор
Ребенок застрял между прутьями в детском саду Фото:

Прокуратура Челябинской области проверит детский сад, в котором ребенок чуть не погиб от удушья и сейчас находится в коме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой области организована проверка. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Там отметили, что в ходе проверки будет дана оценка надлежащему исполнению дошкольным образовательным учреждением законодательства об образовании в РФ. Ход проверки поставлен на контроль.

Ребенок застрял головой между ограждающими прутьями аттракциона. С признаками удушья он был доставлен в медучреждение. Он находится в коме.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Челябинской области проверит детский сад, в котором ребенок чуть не погиб от удушья и сейчас находится в коме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратурой области организована проверка. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Там отметили, что в ходе проверки будет дана оценка надлежащему исполнению дошкольным образовательным учреждением законодательства об образовании в РФ. Ход проверки поставлен на контроль. Ребенок застрял головой между ограждающими прутьями аттракциона. С признаками удушья он был доставлен в медучреждение. Он находится в коме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...