Бойцы ВСУ жалуются на истощение и дефицит ресурсов

У Вооруженных сил Украины нет ресурсов, чтобы затягивать конфликт с Россией. Об этом сообщает BBC со ссылкой на украинского бойца.
«Если мы в этом году пойдем в наступление и вернем себе землю, то победим. Если этого не произойдет, то у нас нет ресурсов, чтобы война продолжалась еще пять-десять лет», — цитируются в материале
По его словам, Украина и ее экономика истощены, а поддержка Запада может пошатнуться, если в 2023 года от ВСУ не будет продвижений. «Мы также обеспокоены тем, что наши западные союзники устали помогать нам», — отметил боец.
У Вооруженных сил Украины истощаются запасы ракет к советской системе ПВО. В Киеве занялись поиском замены техники. В MWM уверены, что ВСУ могут остаться без боеприпасов уже к 23 маю 2023 года. Также глава Минобороны Украины попросил не завышать ожиданий от наступления весной, чтобы потом не было разочарований.
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