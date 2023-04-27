Бойцы ВСУ жалуются на истощение и дефицит ресурсов

27 апреля 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

У ВСУ нет ресурсов на затягивание конфликта с РФ, считает украинский солдат Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Вооруженных сил Украины нет ресурсов, чтобы затягивать конфликт с Россией. Об этом сообщает BBC со ссылкой на украинского бойца. «Если мы в этом году пойдем в наступление и вернем себе землю, то победим. Если этого не произойдет, то у нас нет ресурсов, чтобы война продолжалась еще пять-десять лет», — цитируются в материале телеканала слова солдата ВСУ. По его словам, Украина и ее экономика истощены, а поддержка Запада может пошатнуться, если в 2023 года от ВСУ не будет продвижений. «Мы также обеспокоены тем, что наши западные союзники устали помогать нам», — отметил боец. У Вооруженных сил Украины истощаются запасы ракет к советской системе ПВО. В Киеве занялись поиском замены техники. В MWM уверены, что ВСУ могут остаться без боеприпасов уже к 23 маю 2023 года. Также глава Минобороны Украины попросил не завышать ожиданий от наступления весной, чтобы потом не было разочарований.

У Вооруженных сил Украины нет ресурсов, чтобы затягивать конфликт с Россией. Об этом сообщает BBC со ссылкой на украинского бойца. «Если мы в этом году пойдем в наступление и вернем себе землю, то победим. Если этого не произойдет, то у нас нет ресурсов, чтобы война продолжалась еще пять-десять лет», — цитируются в материале телеканала слова солдата ВСУ. По его словам, Украина и ее экономика истощены, а поддержка Запада может пошатнуться, если в 2023 года от ВСУ не будет продвижений. «Мы также обеспокоены тем, что наши западные союзники устали помогать нам», — отметил боец. У Вооруженных сил Украины истощаются запасы ракет к советской системе ПВО. В Киеве занялись поиском замены техники. В MWM уверены, что ВСУ могут остаться без боеприпасов уже к 23 маю 2023 года. Также глава Минобороны Украины попросил не завышать ожиданий от наступления весной, чтобы потом не было разочарований.