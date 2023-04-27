Бойцы ВСУ жалуются на истощение и дефицит ресурсов

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, ВСУ, украинские военные, stock
У ВСУ нет ресурсов на затягивание конфликта с РФ, считает украинский солдат Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У Вооруженных сил Украины нет ресурсов, чтобы затягивать конфликт с Россией. Об этом сообщает BBC со ссылкой на украинского бойца.

«Если мы в этом году пойдем в наступление и вернем себе землю, то победим. Если этого не произойдет, то у нас нет ресурсов, чтобы война продолжалась еще пять-десять лет», — цитируются в материале телеканала слова солдата ВСУ.

По его словам, Украина и ее экономика истощены, а поддержка Запада может пошатнуться, если в 2023 года от ВСУ не будет продвижений. «Мы также обеспокоены тем, что наши западные союзники устали помогать нам», — отметил боец.

У Вооруженных сил Украины истощаются запасы ракет к советской системе ПВО. В Киеве занялись поиском замены техники. В MWM уверены, что ВСУ могут остаться без боеприпасов уже к 23 маю 2023 года. Также глава Минобороны Украины попросил не завышать ожиданий от наступления весной, чтобы потом не было разочарований.

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У Вооруженных сил Украины нет ресурсов, чтобы затягивать конфликт с Россией. Об этом сообщает BBC со ссылкой на украинского бойца. «Если мы в этом году пойдем в наступление и вернем себе землю, то победим. Если этого не произойдет, то у нас нет ресурсов, чтобы война продолжалась еще пять-десять лет», — цитируются в материале телеканала слова солдата ВСУ. По его словам, Украина и ее экономика истощены, а поддержка Запада может пошатнуться, если в 2023 года от ВСУ не будет продвижений. «Мы также обеспокоены тем, что наши западные союзники устали помогать нам», — отметил боец. У Вооруженных сил Украины истощаются запасы ракет к советской системе ПВО. В Киеве занялись поиском замены техники. В MWM уверены, что ВСУ могут остаться без боеприпасов уже к 23 маю 2023 года. Также глава Минобороны Украины попросил не завышать ожиданий от наступления весной, чтобы потом не было разочарований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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