В больницах ФСИН в Тюмени и ХМАО не хватает врачей

В колонии требуются фтизиатры, психиатры и терапевты
В медсанчастях системы ФСИН Тюмени и городов ХМАО не хватает врачей. Информация о вакансиях опубликована на сайте УФСИН по Тюменской области.
«Старший и средний начальствующий состав: 39 вакансий», — сообщается на портале ведомства. В частности, в лечебно-исправительные учреждения Тюмени и Сургута требуются сразу пять врачей-фтизиатров.
Кроме того, в учреждения ФСИН требуются врачи-психиатры, терапевты и фельдшеры. Вакансии открыты в Тюмени, Сургуте и Нижневартовске.
Ранее URA.RU писало о нехватке в тюменском УФСИН надзирателей. Только в ИК-2 (Тюмень) требуется 20 человек.
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