В больницах ФСИН в Тюмени и ХМАО не хватает врачей

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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
В колонии требуются фтизиатры, психиатры и терапевты Фото:

В медсанчастях системы ФСИН Тюмени и городов ХМАО не хватает врачей. Информация о вакансиях опубликована на сайте УФСИН по Тюменской области.

«Старший и средний начальствующий состав: 39 вакансий», — сообщается на портале ведомства. В частности, в лечебно-исправительные учреждения Тюмени и Сургута требуются сразу пять врачей-фтизиатров.

Кроме того, в учреждения ФСИН требуются врачи-психиатры, терапевты и фельдшеры. Вакансии открыты в Тюмени, Сургуте и Нижневартовске.

Ранее URA.RU писало о нехватке в тюменском УФСИН надзирателей. Только в ИК-2 (Тюмень) требуется 20 человек.

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В медсанчастях системы ФСИН Тюмени и городов ХМАО не хватает врачей. Информация о вакансиях опубликована на сайте УФСИН по Тюменской области. «Старший и средний начальствующий состав: 39 вакансий», — сообщается на портале ведомства. В частности, в лечебно-исправительные учреждения Тюмени и Сургута требуются сразу пять врачей-фтизиатров. Кроме того, в учреждения ФСИН требуются врачи-психиатры, терапевты и фельдшеры. Вакансии открыты в Тюмени, Сургуте и Нижневартовске. Ранее URA.RU писало о нехватке в тюменском УФСИН надзирателей. Только в ИК-2 (Тюмень) требуется 20 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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