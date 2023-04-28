В майские праздники ограничат движение по трассе Пермь-Екатеринбург

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Открытие котельни в Петухово. Курган, знак, ограждение, указатель, петухово, ремонтные работы, ремонт трассы
Ремонтные работы на трассе продлятся до 2024 года Фото:

На трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург продолжат капитальный ремонт в майские праздники. Из-за чего дорожные рабочие ограничат движение для транспорта. Работы проходят на отрезке длиной более 100 километров (со 187 километра в Ачитском городском округе до 326 километра около Первоуральска) и продлятся до 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе Уралуправтодора.

«В майские праздники из-за ремонта путепровода через железнодорожные пути на 200 километре организовано реверсивное движение. Также на участке 218-220 километрах реверсивное движение регулируется светофором. На 218 километре проезд автомобилей организован по объезду, ограничение скорости на котором составляет 20 километров в час», — сказано в сообщении.

Ограничено движение и на 231 километре из-за ремонта моста через реку Пут. На дорожном участке 240-241 километрах движение осуществляется по временному объезду, где действует ограничение скорости 50 километров в час. Такое же ограничение установлено на 280 километре.

Ранее URA.RU писало, что на 200-м километре трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург будут ремонтировать мост над железной дорогой. Из-за этого ограничили движение автомобилей.

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На трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург продолжат капитальный ремонт в майские праздники. Из-за чего дорожные рабочие ограничат движение для транспорта. Работы проходят на отрезке длиной более 100 километров (со 187 километра в Ачитском городском округе до 326 километра около Первоуральска) и продлятся до 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе Уралуправтодора. «В майские праздники из-за ремонта путепровода через железнодорожные пути на 200 километре организовано реверсивное движение. Также на участке 218-220 километрах реверсивное движение регулируется светофором. На 218 километре проезд автомобилей организован по объезду, ограничение скорости на котором составляет 20 километров в час», — сказано в сообщении. Ограничено движение и на 231 километре из-за ремонта моста через реку Пут. На дорожном участке 240-241 километрах движение осуществляется по временному объезду, где действует ограничение скорости 50 километров в час. Такое же ограничение установлено на 280 километре. Ранее URA.RU писало, что на 200-м километре трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург будут ремонтировать мост над железной дорогой. Из-за этого ограничили движение автомобилей.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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