Стратегический пермский завод потратит 2,8 млн рублей на ревизию бухгалтерии

ОАО «Соликамский магниевый завод» потратит 2,8 млн рублей на финансовый аудит

Аудиторская проверка должна завершиться в апреле 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ОАО «Соликамский магниевый завод» («СМЗ») заключило через конкурсную процедуру контракт на проведение ревизии финансовой отчетности за 2022—2023 годы. Стоимость услуг аудиторов составляет более 2,8 млн рублей. Соответствующая информация содержится в протоколе подведения итогов аукциона в сервисе «Сбербанк-АСТ».

«ОАО „Соликамский магниевый завод“ заключает контракт на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности предприятия. Сумма — 2,8 млн рублей. Исполнитель — ООО „Группа Финансы“. Проверяемый период — с 01.01.2022 по 31.12.2023», — сообщается в документе. По данным сервиса «Интерфакс-ЦРКИ», назначение аудиторской организации было утверждено кворумом внеочередного общего собрания акционеров предприятия.

В техзадании к аудиторской проверке указано, что независимые аудиторы должны установить бухгалтерский баланс, сформировать отчеты о финансовых результатах, изменениях капитала и движении денежных средств. Проверка должна проводиться в четыре этапа. Планируемая дата завершения аудита — 30 апреля 2024 года. Ранее завод у себя на сайте публиковал бухгалтерский отчет за девять месяцев 2022 года. Чистая прибыль предприятия за указанный период составила 3,2 млрд рублей.

Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским предприятием, специализирующемся на производстве редкоземельных металлов. Весной 2022 года акции компании, ранее принадлежавшей пермскому олигарху Петру Кондрашеву, вернули под контроль государства. Иск Генпрокуратуры рассматривал краевой арбитражный суд. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом», гендиректором — Руслан Димухамедов, ранее возглавлявший дочернюю компанию уранового холдинга АО «Атомредметзолото».