Полковник Тимошенко объяснил бессмысленность атак ВСУ дронами по российским АЭС

Атомные реакторы должны выдерживать падение самолета, поэтому взорвать дронами их невозможно. ВСУ своими атаками по российским АЭС могут лишь повредить цеха. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко.
«Здесь нужно понимать, какова мощность боезаряда этих беспилотников. Ведь вообще говоря, атомные реакторы при строительстве рассчитываются так, что они должны выдержать падение на них самолета. Другое дело, что эти беспилотники, допустим, могут попасть в турбинный цех. Вот его повредить можно. Электрогенераторный цех повредить можно, но, я полагаю, что сам реактор нельзя», — объяснил Михаил Тимошенко.
Полковник в отставке добавил, что целью ВСУ является запугивание российской общественности. «Цель — напугать общественность. Что мы, мол, Украина, можем разрушить вашу атомную электростанцию, устроить вам второй Чернобыль», — подчеркнул Тимошенко.
По данным РИА Новости, ВСУ попытались атаковать беспилотником Курскую атомную электростанцию в городе Курчатове. Атака была отражена российскими ПВО. Ранее подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил URA.RU, что ВСУ могут нанести контрудар по Брянской и Белгородской областям. Возможно прямое вторжение украинских войск на территорию России.
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