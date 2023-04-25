Подполковник Иванников предупредил о грядущей попытке вторжения ВСУ на территорию России

26 апреля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

ВСУ могут из Харькова направиться на Брянск и Белгород, считает Олег Иванников Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ готовятся к контрудару со стороны Харькова по Брянской и Белгородской областям. Украинские войска могут попытаться вторгнуться на территорию России, не исключил в беседе с URA.RU военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок» подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Большая группа французских журналистов заехала в Харьков, и скорее всего контрудар будет по северным регионам — это Брянская область, Белгородская. Нельзя исключать того, что будет прямое вторжение войск на территорию России», — объяснил Олег Иванников. По словам подполковника запаса, контрнаступление в областные центры РФ нужно Киеву для шантажа Москвы. «Даже целью могут быть несколько областных центров, которые будут заняты ВСУ. В последующим Вооруженные силы Украины будут использовать их для шантажа Москвы», — добавил Иванников. ВСУ периодически атакуют приграничные российские территории. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию жилого дома в городе Клинцы упал беспилотник. В Белгороде загорелась ТЭС. Причиной стал также дрон ВСУ.

ВСУ готовятся к контрудару со стороны Харькова по Брянской и Белгородской областям. Украинские войска могут попытаться вторгнуться на территорию России, не исключил в беседе с URA.RU военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок» подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Большая группа французских журналистов заехала в Харьков, и скорее всего контрудар будет по северным регионам — это Брянская область, Белгородская. Нельзя исключать того, что будет прямое вторжение войск на территорию России», — объяснил Олег Иванников. По словам подполковника запаса, контрнаступление в областные центры РФ нужно Киеву для шантажа Москвы. «Даже целью могут быть несколько областных центров, которые будут заняты ВСУ. В последующим Вооруженные силы Украины будут использовать их для шантажа Москвы», — добавил Иванников. ВСУ периодически атакуют приграничные российские территории. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию жилого дома в городе Клинцы упал беспилотник. В Белгороде загорелась ТЭС. Причиной стал также дрон ВСУ.