Блиновскую отправили под домашний арест

28 апреля 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Блиновская получила два месяца домашнего ареста Фото: Елизавета Клементьева/ТАСС новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Автора «Марафона желаний», блогера Елену Блиновскую отправили под домашний арест. Соответствующее решение вынес Пресненский суд Москвы. Судья рассмотред дело Елены Блиновской и отправил ее под домашний арест до 26 июня и запретил ей выходить в интернет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Во время заседания следователи запрашивали судью выбрать домашний арест как меру пресечения. Они предлагали два месяца наказания. Новость по теме Кто такая Елена Блиновская: что известно об авторе «Марафона желаний». Видео Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь границу на арендованном автомобиле. Она обвиняется в неуплате налогов почти на один миллиард рублей, передает издание «Ридус». Курс «Марофон желаний» идет с 2018 года. На нем блогерша продавала интернет-ресурсы, которые обещали принести денежный поток клиентам. Однако в марте участники ее тренингов стали массово жаловаться в Генпрокуратуру, обвиняя Блиновскую в мошенничестве.

Автора «Марафона желаний», блогера Елену Блиновскую отправили под домашний арест. Соответствующее решение вынес Пресненский суд Москвы. Судья рассмотред дело Елены Блиновской и отправил ее под домашний арест до 26 июня и запретил ей выходить в интернет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Во время заседания следователи запрашивали судью выбрать домашний арест как меру пресечения. Они предлагали два месяца наказания. Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь границу на арендованном автомобиле. Она обвиняется в неуплате налогов почти на один миллиард рублей, передает издание «Ридус». Курс «Марофон желаний» идет с 2018 года. На нем блогерша продавала интернет-ресурсы, которые обещали принести денежный поток клиентам. Однако в марте участники ее тренингов стали массово жаловаться в Генпрокуратуру, обвиняя Блиновскую в мошенничестве.