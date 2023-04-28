Зеленский призвал Евросоюз вмешаться в ситуацию с запретом ряда стран на продукцию Украины

29 апреля 2023 в 00:05 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский призвал ЕС решить вопрос с экспортом украинской сельхозпродукции Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем призвал Брюссель вмешаться в ситуацию с запретом ряда стран на агропродукцию Украины. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. «Я выразил глубокую озабоченность подобными решениями и подчеркнул, что эти шаги являются грубым нарушением Соглашения об ассоциации и основополагающих договоров ЕС. Я призвал найти выход из сложившейся ситуации с учетом законодательства ЕС, Соглашения об ассоциации и интересов всех сторон», — сообщил Зеленский детали разговора с Мишелем на своей странице в Twitter. Ранее сообщалось, что Польша и Венгрия прекратили импорт зерна сельхозпродуктов с Украины. Неконтролируемый ввоз зерна привел к недовольству фермеров, поскольку из-за дешевого зерна им трудно реализовать свой урожай. Позже стало известно, что Еврокомиссия договорилась с пятью странами ЕС о снятии запрета на поставки продукции с Украины. Местным фермерам пообещали помощь в размере 100 миллионов евро, передает «Национальная служба новостей».

Украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем призвал Брюссель вмешаться в ситуацию с запретом ряда стран на агропродукцию Украины. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. «Я выразил глубокую озабоченность подобными решениями и подчеркнул, что эти шаги являются грубым нарушением Соглашения об ассоциации и основополагающих договоров ЕС. Я призвал найти выход из сложившейся ситуации с учетом законодательства ЕС, Соглашения об ассоциации и интересов всех сторон», — сообщил Зеленский детали разговора с Мишелем на своей странице в Twitter. Ранее сообщалось, что Польша и Венгрия прекратили импорт зерна сельхозпродуктов с Украины. Неконтролируемый ввоз зерна привел к недовольству фермеров, поскольку из-за дешевого зерна им трудно реализовать свой урожай. Позже стало известно, что Еврокомиссия договорилась с пятью странами ЕС о снятии запрета на поставки продукции с Украины. Местным фермерам пообещали помощь в размере 100 миллионов евро, передает «Национальная служба новостей».