28 апреля 2023

Зеленский призвал Евросоюз вмешаться в ситуацию с запретом ряда стран на продукцию Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский призвал ЕС решить вопрос с экспортом украинской сельхозпродукции Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем призвал Брюссель вмешаться в ситуацию с запретом ряда стран на агропродукцию Украины. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Я выразил глубокую озабоченность подобными решениями и подчеркнул, что эти шаги являются грубым нарушением Соглашения об ассоциации и основополагающих договоров ЕС. Я призвал найти выход из сложившейся ситуации с учетом законодательства ЕС, Соглашения об ассоциации и интересов всех сторон», — сообщил Зеленский детали разговора с Мишелем на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что Польша и Венгрия прекратили импорт зерна сельхозпродуктов с Украины. Неконтролируемый ввоз зерна привел к недовольству фермеров, поскольку из-за дешевого зерна им трудно реализовать свой урожай. Позже стало известно, что Еврокомиссия договорилась с пятью странами ЕС о снятии запрета на поставки продукции с Украины. Местным фермерам пообещали помощь в размере 100 миллионов евро, передает «Национальная служба новостей».

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Украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем призвал Брюссель вмешаться в ситуацию с запретом ряда стран на агропродукцию Украины. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. «Я выразил глубокую озабоченность подобными решениями и подчеркнул, что эти шаги являются грубым нарушением Соглашения об ассоциации и основополагающих договоров ЕС. Я призвал найти выход из сложившейся ситуации с учетом законодательства ЕС, Соглашения об ассоциации и интересов всех сторон», — сообщил Зеленский детали разговора с Мишелем на своей странице в Twitter. Ранее сообщалось, что Польша и Венгрия прекратили импорт зерна сельхозпродуктов с Украины. Неконтролируемый ввоз зерна привел к недовольству фермеров, поскольку из-за дешевого зерна им трудно реализовать свой урожай. Позже стало известно, что Еврокомиссия договорилась с пятью странами ЕС о снятии запрета на поставки продукции с Украины. Местным фермерам пообещали помощь в размере 100 миллионов евро, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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