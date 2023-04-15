Reuters: Венгрия вслед за Польшей прекратила импорт сельхозпродуктов из Украины

Венгрия вслед за Польшей прекратила импорт зерна и других сельхозпродуктов с Украины, чтобы защитить местный сельскохозяйственный сектор. Об этом заявили в правительстве страны.
«Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана присоединилось к запрету (на импорт украинских сельхозпродуктов — прим. URA.RU), заявив, что статус-кво нанесет серьезный ущерб местным фермерам», — передает заявление официальных лиц агентство Reuters. Уточняется, что Украина выразила сожаление по поводу принятых решений, отметив, что односторонние радикальные действия не помогут положительно разрешить ситуацию.
URA.RU сообщало, что неконтролируемый ввоз зерна из Украины привел к недовольству фермеров, так как из-за дешевого зерна им трудно реализовать урожай, выращенный в Польше. Фермеры несколько раз перекрывали польско-украинские пограничные пункты, пытаясь помешать ввозу украинского хлеба.
Венгрия вслед за Польшей прекратила импорт зерна и других сельхозпродуктов с Украины, чтобы защитить местный сельскохозяйственный сектор. Об этом заявили в правительстве страны. «Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана присоединилось к запрету (на импорт украинских сельхозпродуктов — прим. URA.RU), заявив, что статус-кво нанесет серьезный ущерб местным фермерам», — передает заявление официальных лиц агентство Reuters. Уточняется, что Украина выразила сожаление по поводу принятых решений, отметив, что односторонние радикальные действия не помогут положительно разрешить ситуацию. URA.RU сообщало, что неконтролируемый ввоз зерна из Украины привел к недовольству фермеров, так как из-за дешевого зерна им трудно реализовать урожай, выращенный в Польше. Фермеры несколько раз перекрывали польско-украинские пограничные пункты, пытаясь помешать ввозу украинского хлеба.