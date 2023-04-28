28 апреля 2023

Пленный боец ВСУ: армия экономит патроны для контрнаступления

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, боеприпасы, патроны, оружие, сво
Киевское командование отдало приказ экономить патроны для контрнаступления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командование ВСУ приказало экономить патроны для контрнаступления. Об этом рассказал украинский боец 100-й бригады теробороны Владимир Киндюк.

«И особое внимание было — стрелять только одиночными, чтобы поменьше патронов выстрелить, потому что на контрнаступление нужно экономить, стрелять только прицельными. Потому что патронов много нет», — рассказал пленный Киндюк корреспондентам РИА Новости. По его словам, его сослуживцы не верят в успех наступления армии Украины.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что наступление ВСУ может начаться летом, передает RT. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, отряды готовы к контрнаступлению, они ждут команды от Генштаба. Обозреватель американского портала 19fortyfive Майя Карлин считает, что российская сторона заминировала более 30% территории Украины, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ.

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Командование ВСУ приказало экономить патроны для контрнаступления. Об этом рассказал украинский боец 100-й бригады теробороны Владимир Киндюк. «И особое внимание было — стрелять только одиночными, чтобы поменьше патронов выстрелить, потому что на контрнаступление нужно экономить, стрелять только прицельными. Потому что патронов много нет», — рассказал пленный Киндюк корреспондентам РИА Новости. По его словам, его сослуживцы не верят в успех наступления армии Украины. Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что наступление ВСУ может начаться летом, передает RT. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, отряды готовы к контрнаступлению, они ждут команды от Генштаба. Обозреватель американского портала 19fortyfive Майя Карлин считает, что российская сторона заминировала более 30% территории Украины, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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