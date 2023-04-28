28 апреля 2023
27 апреля 2023

В ЯНАО заканчивается бронь на летний детский отдых

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жаркий вечер на берегу Верх-Исетского пруда. Екатеринбург, море, летний лагерь, лето, жара, игра в мяч, каникулы, летний отдых, летний день, купание, отдых на берегу, жаркий день
В ЯНАО практически закончились доступные для брони путевки для детского отдыха Фото:

Жители ЯНАО забронировали почти все доступные путевки для летнего детского отдыха. Это следует из данных портала leto.yanao.ru.

«На курорты Краснодарского Края по различным программам мест нет. 14 мест осталось для отдыха в августе месяце, однако прием заявок в данный момент недоступен», — сообщается на портале «Детский отдых».

На сегодняшний день родители детей из льготных категорий могут подать заявки на отдых детей в Тюменской области. Для всех категорий детей от 14 до 17 лет имеется возможность пройти патриотические сборы на базе центра «Авангард» в Ноябрьске. На настоящий момент на портале осталось 9 мест из 300 на первую смену, 7 мест из 300 на вторую смену и 10 смен на третью смену.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО стартовала заявочная кампания детского отдыха детей. Летом этого года на курортах Краснодарского Края и Тюменской области смогут отдохнуть более шести тысяч детей от 7 до 17 лет.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители ЯНАО забронировали почти все доступные путевки для летнего детского отдыха. Это следует из данных портала leto.yanao.ru. «На курорты Краснодарского Края по различным программам мест нет. 14 мест осталось для отдыха в августе месяце, однако прием заявок в данный момент недоступен», — сообщается на портале «Детский отдых». На сегодняшний день родители детей из льготных категорий могут подать заявки на отдых детей в Тюменской области. Для всех категорий детей от 14 до 17 лет имеется возможность пройти патриотические сборы на базе центра «Авангард» в Ноябрьске. На настоящий момент на портале осталось 9 мест из 300 на первую смену, 7 мест из 300 на вторую смену и 10 смен на третью смену. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО стартовала заявочная кампания детского отдыха детей. Летом этого года на курортах Краснодарского Края и Тюменской области смогут отдохнуть более шести тысяч детей от 7 до 17 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...