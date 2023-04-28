В ЯНАО заканчивается бронь на летний детский отдых

29 апреля 2023 в 06:40 Размер текста - 17 +

В ЯНАО практически закончились доступные для брони путевки для детского отдыха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители ЯНАО забронировали почти все доступные путевки для летнего детского отдыха. Это следует из данных портала leto.yanao.ru. «На курорты Краснодарского Края по различным программам мест нет. 14 мест осталось для отдыха в августе месяце, однако прием заявок в данный момент недоступен», — сообщается на портале «Детский отдых». На сегодняшний день родители детей из льготных категорий могут подать заявки на отдых детей в Тюменской области. Для всех категорий детей от 14 до 17 лет имеется возможность пройти патриотические сборы на базе центра «Авангард» в Ноябрьске. На настоящий момент на портале осталось 9 мест из 300 на первую смену, 7 мест из 300 на вторую смену и 10 смен на третью смену. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО стартовала заявочная кампания детского отдыха детей. Летом этого года на курортах Краснодарского Края и Тюменской области смогут отдохнуть более шести тысяч детей от 7 до 17 лет.

Жители ЯНАО забронировали почти все доступные путевки для летнего детского отдыха. Это следует из данных портала leto.yanao.ru. «На курорты Краснодарского Края по различным программам мест нет. 14 мест осталось для отдыха в августе месяце, однако прием заявок в данный момент недоступен», — сообщается на портале «Детский отдых». На сегодняшний день родители детей из льготных категорий могут подать заявки на отдых детей в Тюменской области. Для всех категорий детей от 14 до 17 лет имеется возможность пройти патриотические сборы на базе центра «Авангард» в Ноябрьске. На настоящий момент на портале осталось 9 мест из 300 на первую смену, 7 мест из 300 на вторую смену и 10 смен на третью смену. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО стартовала заявочная кампания детского отдыха детей. Летом этого года на курортах Краснодарского Края и Тюменской области смогут отдохнуть более шести тысяч детей от 7 до 17 лет.