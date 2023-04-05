05 апреля 2023
04 апреля 2023

Власти ЯНАО готовятся отправить на юг тысячи школьников

В ЯНАО начался прием заявок на летние поездки в оздоровительные лагеря
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Верхней Салды, летний лагерь, детский лагерь, лето, спортивная площадка, детский досуг, сок мельничная
Впервые ЯНАО организует для детей две билингвальные смены Фото:

В ЯНАО стартовала заявочная кампания на летний отдых для детей. Этим летом в лагеря Краснодарского края и Тюменской области смогут поехать 6211 ребят в возрасте от 7 до 17 лет. В первую очередь заявки примут от детей из многодетных, малоимущих семей, детей участников специальной военной операции, сирот и оставшихся без попечения родителей, инвалидов, сообщило правительство региона на официальном сайте.

«Чтобы заполнить заявку необходимо авторизоваться на портале ЯНАОотдых с помощью „Госуслуг“. Данные о ребенке и все необходимые документы загрузятся автоматически, на это потребуется несколько минут», — сообщается на сайте Правительства ЯНАО.

Путевки предоставляются бесплатно, родителям нужно будет оплатить лишь транспортные расходы. Детям участников СВО или из числа льготных категорий округ полностью покроет расходы. С 10 апреля подать документы сможет любой желающий.

Ранее власти ЯНАО планировали увеличить количество направлений детского отдыха. Организовывать отдых собирались в Москве, Анапе и Геленджике.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В ЯНАО стартовала заявочная кампания на летний отдых для детей. Этим летом в лагеря Краснодарского края и Тюменской области смогут поехать 6211 ребят в возрасте от 7 до 17 лет. В первую очередь заявки примут от детей из многодетных, малоимущих семей, детей участников специальной военной операции, сирот и оставшихся без попечения родителей, инвалидов, сообщило правительство региона на официальном сайте. «Чтобы заполнить заявку необходимо авторизоваться на портале ЯНАОотдых с помощью „Госуслуг“. Данные о ребенке и все необходимые документы загрузятся автоматически, на это потребуется несколько минут», — сообщается на сайте Правительства ЯНАО. Путевки предоставляются бесплатно, родителям нужно будет оплатить лишь транспортные расходы. Детям участников СВО или из числа льготных категорий округ полностью покроет расходы. С 10 апреля подать документы сможет любой желающий. Ранее власти ЯНАО планировали увеличить количество направлений детского отдыха. Организовывать отдых собирались в Москве, Анапе и Геленджике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...