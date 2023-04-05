Власти ЯНАО готовятся отправить на юг тысячи школьников

В ЯНАО начался прием заявок на летние поездки в оздоровительные лагеря

Впервые ЯНАО организует для детей две билингвальные смены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО стартовала заявочная кампания на летний отдых для детей. Этим летом в лагеря Краснодарского края и Тюменской области смогут поехать 6211 ребят в возрасте от 7 до 17 лет. В первую очередь заявки примут от детей из многодетных, малоимущих семей, детей участников специальной военной операции, сирот и оставшихся без попечения родителей, инвалидов, сообщило правительство региона на официальном сайте.

«Чтобы заполнить заявку необходимо авторизоваться на портале ЯНАОотдых с помощью „Госуслуг“. Данные о ребенке и все необходимые документы загрузятся автоматически, на это потребуется несколько минут», — сообщается на сайте Правительства ЯНАО.

Путевки предоставляются бесплатно, родителям нужно будет оплатить лишь транспортные расходы. Детям участников СВО или из числа льготных категорий округ полностью покроет расходы. С 10 апреля подать документы сможет любой желающий.

Ранее власти ЯНАО планировали увеличить количество направлений детского отдыха. Организовывать отдых собирались в Москве, Анапе и Геленджике.