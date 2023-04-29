Лавров объявил о провале США и их сателлитов изолировать РФ

29 апреля 2023 в 09:39 Размер текста - 17 +

Мировое большинство не желает жить по западным порядкам, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU США и их союзники проваливают свой план по изоляции России, так как мировое большинство не желает жить по правилам западных стран. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. «План США и их сателлитов, направленный на изоляцию России, терпит полный провал», — передает слова Лаврова telegram-канал МИД РФ. Он добавил, что 85% населения планеты отказываются жить по правилам, которые устанавливают западные страны Ранее председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл признал, что политика США, направленная на оказание санкционного давления на Россию, полностью провалилась. Политолог Юрий Светов также указал на то, что попытка США исключить Россию из G20 провалилась из-за отсутствия поддержки американской политики половиной государств, входящих в «большую двадцатку», передает «Ридус».

США и их союзники проваливают свой план по изоляции России, так как мировое большинство не желает жить по правилам западных стран. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. «План США и их сателлитов, направленный на изоляцию России, терпит полный провал», — передает слова Лаврова telegram-канал МИД РФ. Он добавил, что 85% населения планеты отказываются жить по правилам, которые устанавливают западные страны Ранее председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл признал, что политика США, направленная на оказание санкционного давления на Россию, полностью провалилась. Политолог Юрий Светов также указал на то, что попытка США исключить Россию из G20 провалилась из-за отсутствия поддержки американской политики половиной государств, входящих в «большую двадцатку», передает «Ридус».