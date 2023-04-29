Зеленский признался, что он плохой отец

29 апреля 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский переложил воспитание детей на жену Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский не принимает участия в воспитании своих детей. Сейчас он считает себя плохим отцом, о чем рассказал в интервью одному из финских телерадиоканалов. «Люди говорят, что я неплохой президент, но сейчас я, конечно, не очень хороший отец. Моих детей воспитывают моя жена и война», — передает Yleisradio Oy слова Зеленского. Лидер Украины также считает, что невозможно совместить отцовство и управлением страной, которая ведет боевые действия. У Зеленского есть жена и двое детей — Александра и Кирилл. Дочери сейчас 18 лет, а сыну 10. При этом в 2022 году Елена Зеленская рассказала, что Кирилл уже дает отцу советы по военным вопросам. По ее словам, после начала спецоперации России на Украине сын начал вести себя как военный эксперт: оценивать качество предоставляемой техники и помощь других стран, передает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский не принимает участия в воспитании своих детей. Сейчас он считает себя плохим отцом, о чем рассказал в интервью одному из финских телерадиоканалов. «Люди говорят, что я неплохой президент, но сейчас я, конечно, не очень хороший отец. Моих детей воспитывают моя жена и война», — передает Yleisradio Oy слова Зеленского. Лидер Украины также считает, что невозможно совместить отцовство и управлением страной, которая ведет боевые действия. У Зеленского есть жена и двое детей — Александра и Кирилл. Дочери сейчас 18 лет, а сыну 10. При этом в 2022 году Елена Зеленская рассказала, что Кирилл уже дает отцу советы по военным вопросам. По ее словам, после начала спецоперации России на Украине сын начал вести себя как военный эксперт: оценивать качество предоставляемой техники и помощь других стран, передает RT.