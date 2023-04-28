Машины встали на трассе из-за непогоды
В ЯНАО на трассе Ноябрьск — Муравленко из-за метели оказались заблокированными машины. Для расчистки дороги из городов направлена снегоуборочная техника.
«Колонна автомобилей оказалась заблокирована из-за снежных заносов. Со стороны городов выдвинулась дорожная техника для расчистки пути», — сообщает «Ямал-медиа» в своем telegram-канале. В окружной госавтоинспекции сообщили, что оказывают помощь водителям, попавшим в сложную ситуацию на дороге.
Ранее сообщалось, что дорога Сургут-Салехард из Муравленко в сторону Губкинского закрыта. Штормовое предупреждение в ЯНАО объявлено на выходные.
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