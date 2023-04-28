28 апреля 2023
27 апреля 2023

В ЯНАО колонна автомобилей застряла из-за метели. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стрежевская переправа. Излучинск, зима, трасса
Машины встали на трассе из-за непогоды Фото:

В ЯНАО на трассе Ноябрьск — Муравленко из-за метели оказались заблокированными машины. Для расчистки дороги из городов направлена снегоуборочная техника.

«Колонна автомобилей оказалась заблокирована из-за снежных заносов. Со стороны городов выдвинулась дорожная техника для расчистки пути», — сообщает «Ямал-медиа» в своем telegram-канале. В окружной госавтоинспекции сообщили, что оказывают помощь водителям, попавшим в сложную ситуацию на дороге.

Ранее сообщалось, что дорога Сургут-Салехард из Муравленко в сторону Губкинского закрыта. Штормовое предупреждение в ЯНАО объявлено на выходные.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО на трассе Ноябрьск — Муравленко из-за метели оказались заблокированными машины. Для расчистки дороги из городов направлена снегоуборочная техника. «Колонна автомобилей оказалась заблокирована из-за снежных заносов. Со стороны городов выдвинулась дорожная техника для расчистки пути», — сообщает «Ямал-медиа» в своем telegram-канале. В окружной госавтоинспекции сообщили, что оказывают помощь водителям, попавшим в сложную ситуацию на дороге. Ранее сообщалось, что дорога Сургут-Салехард из Муравленко в сторону Губкинского закрыта. Штормовое предупреждение в ЯНАО объявлено на выходные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...