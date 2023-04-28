В ЯНАО колонна автомобилей застряла из-за метели. Видео

29 апреля 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Машины встали на трассе из-за непогоды Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ЯНАО на трассе Ноябрьск — Муравленко из-за метели оказались заблокированными машины. Для расчистки дороги из городов направлена снегоуборочная техника. «Колонна автомобилей оказалась заблокирована из-за снежных заносов. Со стороны городов выдвинулась дорожная техника для расчистки пути», — сообщает «Ямал-медиа» в своем telegram-канале. В окружной госавтоинспекции сообщили, что оказывают помощь водителям, попавшим в сложную ситуацию на дороге. Ранее сообщалось, что дорога Сургут-Салехард из Муравленко в сторону Губкинского закрыта. Штормовое предупреждение в ЯНАО объявлено на выходные.

В ЯНАО на трассе Ноябрьск — Муравленко из-за метели оказались заблокированными машины. Для расчистки дороги из городов направлена снегоуборочная техника. «Колонна автомобилей оказалась заблокирована из-за снежных заносов. Со стороны городов выдвинулась дорожная техника для расчистки пути», — сообщает «Ямал-медиа» в своем telegram-канале. В окружной госавтоинспекции сообщили, что оказывают помощь водителям, попавшим в сложную ситуацию на дороге. Ранее сообщалось, что дорога Сургут-Салехард из Муравленко в сторону Губкинского закрыта. Штормовое предупреждение в ЯНАО объявлено на выходные.