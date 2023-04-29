Новая Каховка осталась без света и воды из-за обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины совершили массированный обстрел Новой Каховки. Из-за этого город остался без света и воды. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.
«Как сообщили в экстренных службах Новой Каховки, сегодня, 29 апреля, в результате массированного обстрела Новой Каховки боевиками ВСУ, получили повреждения оборудование на городской электроподстанции и линии электропередач», — сообщили в администрации. Сообщение опубликовано в
Уточняется, что в населенных пунктах города пропало электричество, а также водоснабжение. Восстановительные работы начнутся сразу после завершения обстрелов со стороны украинских войск.
Ранее ВСУ обстреляли Донецк. Украинскими войсками было выпущено 20 ракет по городу, написали в telegram-канале «online СЦКК ДНР
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