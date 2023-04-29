Новая Каховка осталась без света и воды из-за обстрела ВСУ

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Восстановительные работы в Новой Каховке начнутся после прекращения обстрелов со стороны ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины совершили массированный обстрел Новой Каховки. Из-за этого город остался без света и воды. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.

«Как сообщили в экстренных службах Новой Каховки, сегодня, 29 апреля, в результате массированного обстрела Новой Каховки боевиками ВСУ, получили повреждения оборудование на городской электроподстанции и линии электропередач», — сообщили в администрации. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Уточняется, что в населенных пунктах города пропало электричество, а также водоснабжение. Восстановительные работы начнутся сразу после завершения обстрелов со стороны украинских войск.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк. Украинскими войсками было выпущено 20 ракет по городу, написали в telegram-канале «online СЦКК ДНР

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Вооруженные силы Украины совершили массированный обстрел Новой Каховки. Из-за этого город остался без света и воды. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа. «Как сообщили в экстренных службах Новой Каховки, сегодня, 29 апреля, в результате массированного обстрела Новой Каховки боевиками ВСУ, получили повреждения оборудование на городской электроподстанции и линии электропередач», — сообщили в администрации. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Уточняется, что в населенных пунктах города пропало электричество, а также водоснабжение. Восстановительные работы начнутся сразу после завершения обстрелов со стороны украинских войск. Ранее ВСУ обстреляли Донецк. Украинскими войсками было выпущено 20 ракет по городу, написали в telegram-канале «online СЦКК ДНР
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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