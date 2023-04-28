28 апреля 2023
27 апреля 2023

МЧС: на трассе Сургут-Салехард образовался затор из десятков машин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе в ЯНАО заблокированы десятки автомобилей Фото:

На трассе «Сургут-Салехард» в ЯНАО на участке между Губкинским и Муравленко образовался затор из нескольких десятков автомобилей. Как сообщили в ГУ МЧС по Ямалу, движение парализовано в обоих направлениях.

«Сотрудники ГУ МЧС России по ЯНАО держат на контроле возникший затор на трассе „Сургут-Салехард“ от Губкинского до Муравленко из-за неблагоприятных погодных условий: мокрого снега и сильного ветра. На данном участке организовано реверсивное движение, пострадавших нет, имеется скопление техники с обеих сторон до 70 единиц», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В ведомстве призвали ямальцев воздержаться от загородных поездок. Уборкой снега на дороге занимается 12 машин. «На месте организована работа оперативной группы от ГУ МЧС России по ЯНАО, а также сотрудников ГИБДД. Работу усложняют погодные условия», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что участок трассы закрыт для движения. О заторах также сообщали автолюбители. В округе объявлено штормовое предупреждение.

На трассе застряли до 70 машин, сообщили в МЧС
На трассе застряли до 70 машин, сообщили в МЧС
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На трассе «Сургут-Салехард» в ЯНАО на участке между Губкинским и Муравленко образовался затор из нескольких десятков автомобилей. Как сообщили в ГУ МЧС по Ямалу, движение парализовано в обоих направлениях. «Сотрудники ГУ МЧС России по ЯНАО держат на контроле возникший затор на трассе „Сургут-Салехард“ от Губкинского до Муравленко из-за неблагоприятных погодных условий: мокрого снега и сильного ветра. На данном участке организовано реверсивное движение, пострадавших нет, имеется скопление техники с обеих сторон до 70 единиц», — сообщается в telegram-канале ведомства. В ведомстве призвали ямальцев воздержаться от загородных поездок. Уборкой снега на дороге занимается 12 машин. «На месте организована работа оперативной группы от ГУ МЧС России по ЯНАО, а также сотрудников ГИБДД. Работу усложняют погодные условия», — пояснили в ведомстве. Ранее сообщалось, что участок трассы закрыт для движения. О заторах также сообщали автолюбители. В округе объявлено штормовое предупреждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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