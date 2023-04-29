FT: Италия передала Украине неисправные САУ M109L

Италия, в рамках военной поддержки, передала Украине 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L. Однако вся эта техника неисправна и не готова к боевым действиям. Об этом написали в Financial Times, ссылаясь на источники в украинском Министерстве обороны.
«Не все оружие, переданное Украине, находится в исправном состоянии. Ни одна из 20 самоходных гаубиц, предоставленных Италией Киеву ранее в этом году, не была готова к бою», — написали в издании.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что США предоставили Киеву бракованное оружие. По его словам, у некоторых образцов истек срок годности, а у каких-то разряжены батареи, передает Pravda.Ru. Недавно военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с URA.RU заявил, что западная техника, отправленная ВСУ будет ломаться еще чаще. Причиной тому он назвал тот факт, что ее используют экипажи, которые не до конца обучены эксплуатации.
Италия, в рамках военной поддержки, передала Украине 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L. Однако вся эта техника неисправна и не готова к боевым действиям. Об этом написали в Financial Times, ссылаясь на источники в украинском Министерстве обороны. «Не все оружие, переданное Украине, находится в исправном состоянии. Ни одна из 20 самоходных гаубиц, предоставленных Италией Киеву ранее в этом году, не была готова к бою», — написали в издании. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что США предоставили Киеву бракованное оружие. По его словам, у некоторых образцов истек срок годности, а у каких-то разряжены батареи, передает Pravda.Ru. Недавно военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с URA.RU заявил, что западная техника, отправленная ВСУ будет ломаться еще чаще. Причиной тому он назвал тот факт, что ее используют экипажи, которые не до конца обучены эксплуатации.