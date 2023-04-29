FT: Италия передала Украине неисправные САУ M109L

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, ВСУ, stock
Не вся военная техника, предоставленная ВСУ находится в исправном состоянии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Италия, в рамках военной поддержки, передала Украине 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L. Однако вся эта техника неисправна и не готова к боевым действиям. Об этом написали в Financial Times, ссылаясь на источники в украинском Министерстве обороны.

«Не все оружие, переданное Украине, находится в исправном состоянии. Ни одна из 20 самоходных гаубиц, предоставленных Италией Киеву ранее в этом году, не была готова к бою», — написали в издании.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что США предоставили Киеву бракованное оружие. По его словам, у некоторых образцов истек срок годности, а у каких-то разряжены батареи, передает Pravda.Ru. Недавно военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с URA.RU заявил, что западная техника, отправленная ВСУ будет ломаться еще чаще. Причиной тому он назвал тот факт, что ее используют экипажи, которые не до конца обучены эксплуатации.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Италия, в рамках военной поддержки, передала Украине 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L. Однако вся эта техника неисправна и не готова к боевым действиям. Об этом написали в Financial Times, ссылаясь на источники в украинском Министерстве обороны. «Не все оружие, переданное Украине, находится в исправном состоянии. Ни одна из 20 самоходных гаубиц, предоставленных Италией Киеву ранее в этом году, не была готова к бою», — написали в издании. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что США предоставили Киеву бракованное оружие. По его словам, у некоторых образцов истек срок годности, а у каких-то разряжены батареи, передает Pravda.Ru. Недавно военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с URA.RU заявил, что западная техника, отправленная ВСУ будет ломаться еще чаще. Причиной тому он назвал тот факт, что ее используют экипажи, которые не до конца обучены эксплуатации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...