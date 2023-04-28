28 апреля 2023

Губернатор Шумков в канун Дня Победы покрасил обелиск погибшим воинам ВОВ. Видео

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Визит врио губернатора Шумкова в деревню Пичугино. Курган, шумков вадим, субботник, портрет, обелиск
Вадим Шумков вышел на субботник перед 9 Мая Фото:

Накануне празднования 9 Мая губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе со школьниками покрасил и почистил территорию вокруг памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Эта информация опубликована на сайте правительства региона.

«Вадим Шумков 29 апреля в рамках рабочего выезда в район вместе со старшеклассниками Варгашинской средней школы №1 привел в порядок памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Глава региона пообщался с ребятами и рассказал, почему этот субботник так важен именно для них», — указано в сообщении.

Ранее сообщало, что ветераны войн и локальных конфликтов Курганской области получат персональные поздравления от президента РФ Владимира Путина ко Дню Победы. В Шадринске на 9 Мая для усиления безопасности большинство праздничных мероприятий собираются перенести на другие площадки.

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Накануне празднования 9 Мая губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе со школьниками покрасил и почистил территорию вокруг памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Эта информация опубликована на сайте правительства региона. «Вадим Шумков 29 апреля в рамках рабочего выезда в район вместе со старшеклассниками Варгашинской средней школы №1 привел в порядок памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Глава региона пообщался с ребятами и рассказал, почему этот субботник так важен именно для них», — указано в сообщении. Ранее сообщало, что ветераны войн и локальных конфликтов Курганской области получат персональные поздравления от президента РФ Владимира Путина ко Дню Победы. В Шадринске на 9 Мая для усиления безопасности большинство праздничных мероприятий собираются перенести на другие площадки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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