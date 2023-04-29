Губернатор Богомаз: в результате атаки ВСУ в поселке Суземка разрушен жилой дом

ВСУ атаковали поселок Суземка в Брянской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате атаки ВСУ в поселке Суземка разрушен жилой дом. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«ВСУ обстреляли поселок Суземка. Есть один пострадавший. В результате попадания снаряда произошел пожар и частичное разрушение одного жилого дома. На месте работают все оперативные службы», —
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