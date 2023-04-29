29 апреля 2023

Губернатор Богомаз: в результате атаки ВСУ в поселке Суземка разрушен жилой дом

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ВСУ атаковали поселок Суземка в Брянской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки ВСУ в поселке Суземка разрушен жилой дом. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли поселок Суземка. Есть один пострадавший. В результате попадания снаряда произошел пожар и частичное разрушение одного жилого дома. На месте работают все оперативные службы», — написал Богомаз в своем telegram-канале.

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В результате атаки ВСУ в поселке Суземка разрушен жилой дом. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. «ВСУ обстреляли поселок Суземка. Есть один пострадавший. В результате попадания снаряда произошел пожар и частичное разрушение одного жилого дома. На месте работают все оперативные службы», — написал Богомаз в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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