Губернатор Богомаз: в результате атаки ВСУ в поселке Суземка разрушен жилой дом 30 апреля 2023 в 02:34 Размер текста - 17 + ВСУ атаковали поселок Суземка в Брянской области Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате атаки ВСУ в поселке Суземка разрушен жилой дом. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. «ВСУ обстреляли поселок Суземка. Есть один пострадавший. В результате попадания снаряда произошел пожар и частичное разрушение одного жилого дома. На месте работают все оперативные службы», — написал Богомаз в своем telegram-канале. В результате атаки ВСУ в поселке Суземка разрушен жилой дом. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. «ВСУ обстреляли поселок Суземка. Есть один пострадавший. В результате попадания снаряда произошел пожар и частичное разрушение одного жилого дома. На месте работают все оперативные службы», — написал Богомаз в своем telegram-канале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям