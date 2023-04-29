Из Перми участникам спецоперации передали дроны для наведения артиллерии. Видео

30 апреля 2023 в 04:27 Размер текста - 17 +

Дроны применяются в боях на передовой Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцам в зоне проведения спецоперации передали очередную партию квадрокоптеров и внедорожников, которые направили из Перми. Об этом рассказали прикамские ветераны. «Очередная помощь от жителей Пермского края (дроны и автомобили). Посылка успешно доставлена на передовые позиции», — указано в telegram-канале «Прикамские витязи». Военнослужащий с фронта в ответном видео отметил, что на передовую передали квадрокоптеры серии Mavic 3 от компании DJI. Они были запущены в производство осенью прошлого года, и, по мнению многих российских военных экспертов, считаются одними из лучших дронов для наведения артиллерии и ближней разведки на поле боя. Ранее жители региона подготовили к отправке на передовую рации, внедорожники и квадрокоптеры. На линию фронта их собирались доставить представители батальона «Прикамье».

Бойцам в зоне проведения спецоперации передали очередную партию квадрокоптеров и внедорожников, которые направили из Перми. Об этом рассказали прикамские ветераны. «Очередная помощь от жителей Пермского края (дроны и автомобили). Посылка успешно доставлена на передовые позиции», — указано в telegram-канале «Прикамские витязи». Военнослужащий с фронта в ответном видео отметил, что на передовую передали квадрокоптеры серии Mavic 3 от компании DJI. Они были запущены в производство осенью прошлого года, и, по мнению многих российских военных экспертов, считаются одними из лучших дронов для наведения артиллерии и ближней разведки на поле боя. Ранее жители региона подготовили к отправке на передовую рации, внедорожники и квадрокоптеры. На линию фронта их собирались доставить представители батальона «Прикамье».