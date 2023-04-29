Бойцам в зоне проведения спецоперации передали очередную партию квадрокоптеров и внедорожников, которые направили из Перми. Об этом рассказали прикамские ветераны.
«Очередная помощь от жителей Пермского края (дроны и автомобили). Посылка успешно доставлена на передовые позиции», — указано в telegram-канале «Прикамские витязи».
Военнослужащий с фронта в ответном видео отметил, что на передовую передали квадрокоптеры серии Mavic 3 от компании DJI. Они были запущены в производство осенью прошлого года, и, по мнению многих российских военных экспертов, считаются одними из лучших дронов для наведения артиллерии и ближней разведки на поле боя.
Ранее жители региона подготовили к отправке на передовую рации, внедорожники и квадрокоптеры. На линию фронта их собирались доставить представители батальона «Прикамье».
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