29 апреля 2023
28 апреля 2023

Из Перми участникам спецоперации передали дроны для наведения артиллерии. Видео

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, квадрокоптер, стрелки, дрон, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, разведчик бпла
Дроны применяются в боях на передовой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцам в зоне проведения спецоперации передали очередную партию квадрокоптеров и внедорожников, которые направили из Перми. Об этом рассказали прикамские ветераны.

«Очередная помощь от жителей Пермского края (дроны и автомобили). Посылка успешно доставлена на передовые позиции», — указано в telegram-канале «Прикамские витязи».

Военнослужащий с фронта в ответном видео отметил, что на передовую передали квадрокоптеры серии Mavic 3 от компании DJI. Они были запущены в производство осенью прошлого года, и, по мнению многих российских военных экспертов, считаются одними из лучших дронов для наведения артиллерии и ближней разведки на поле боя.

Ранее жители региона подготовили к отправке на передовую рации, внедорожники и квадрокоптеры. На линию фронта их собирались доставить представители батальона «Прикамье».

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Бойцам в зоне проведения спецоперации передали очередную партию квадрокоптеров и внедорожников, которые направили из Перми. Об этом рассказали прикамские ветераны. «Очередная помощь от жителей Пермского края (дроны и автомобили). Посылка успешно доставлена на передовые позиции», — указано в telegram-канале «Прикамские витязи». Военнослужащий с фронта в ответном видео отметил, что на передовую передали квадрокоптеры серии Mavic 3 от компании DJI. Они были запущены в производство осенью прошлого года, и, по мнению многих российских военных экспертов, считаются одними из лучших дронов для наведения артиллерии и ближней разведки на поле боя. Ранее жители региона подготовили к отправке на передовую рации, внедорожники и квадрокоптеры. На линию фронта их собирались доставить представители батальона «Прикамье».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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