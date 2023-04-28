28 апреля 2023

На фронт в батальон «Прикамье» передали рации, квадрокоптеры и внедорожники. Видео

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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, армия, военные, блокпост, украина, мариуполь, беженцы, блок пост, танк, солдат, гуманитарная катастрофа
Посылку получат бойцы на передовой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пермяки подготовили к отправке на передовую рации, квадрокоптеры и внедорожники. В зону проведения боевых действий адресатам их доставят представители батальона «Прикамье», которые посетили Пермь, рассказали ветераны.

«Передали нашим воинам очередную партию транспорта для фронта. Попутно снабдили ребят рациями, маскировочными сетями, квадрокоптерами и предметами первой необходимости», — указано в telegram-канале «Прикамские витязи».

Жители Пермского края регулярно оказывают помощь не только военнослужащим, которые принимают участие в спецоперации, но и мирным жителям Донецка и Луганска. Ранее пермский фонд раскрыл секрет эффективной помощи бойцам в зоне конфликта. «Добровольцы Донбасса» выстроили взаимодействие с командованием военных частей, что позволяет организации в кратчайшие сроки доставлять необходимую помощь на передовую.

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Пермяки подготовили к отправке на передовую рации, квадрокоптеры и внедорожники. В зону проведения боевых действий адресатам их доставят представители батальона «Прикамье», которые посетили Пермь, рассказали ветераны. «Передали нашим воинам очередную партию транспорта для фронта. Попутно снабдили ребят рациями, маскировочными сетями, квадрокоптерами и предметами первой необходимости», — указано в telegram-канале «Прикамские витязи». Жители Пермского края регулярно оказывают помощь не только военнослужащим, которые принимают участие в спецоперации, но и мирным жителям Донецка и Луганска. Ранее пермский фонд раскрыл секрет эффективной помощи бойцам в зоне конфликта. «Добровольцы Донбасса» выстроили взаимодействие с командованием военных частей, что позволяет организации в кратчайшие сроки доставлять необходимую помощь на передовую.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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