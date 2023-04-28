Пермяки подготовили к отправке на передовую рации, квадрокоптеры и внедорожники. В зону проведения боевых действий адресатам их доставят представители батальона «Прикамье», которые посетили Пермь, рассказали ветераны.
«Передали нашим воинам очередную партию транспорта для фронта. Попутно снабдили ребят рациями, маскировочными сетями, квадрокоптерами и предметами первой необходимости», — указано в telegram-канале «Прикамские витязи».
Жители Пермского края регулярно оказывают помощь не только военнослужащим, которые принимают участие в спецоперации, но и мирным жителям Донецка и Луганска. Ранее пермский фонд раскрыл секрет эффективной помощи бойцам в зоне конфликта. «Добровольцы Донбасса» выстроили взаимодействие с командованием военных частей, что позволяет организации в кратчайшие сроки доставлять необходимую помощь на передовую.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.