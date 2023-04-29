Пермский концерн засудил МВД за медлительность

30 апреля 2023 в 07:03 Размер текста - 17 +

Суд удовлетворил требование пермской компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский концерн получил компенсацию из-за затянувшихся сроков досудебного производства по уголовному делу. В итоге Минфин РФ обязали выплатить компании 45 тысяч рублей, указано в решении суда. «Исковое заявление ООО Концерн „Байазет“ к Министерству финансов Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок удовлетворить. Взыскать <…> в пользу истца компенсацию в размере 45 000 рублей, возмещение расходов на оплату государственной пошлины 6 000 рублей», — написано на сайте Пермского краевого суда. Представители концерна обратились в один из отделов полиции Перми после взлома дверей склада ресторана «Байазет», было подано заявление о привлечении к ответственности лиц, причастных к краже имущества. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Предварительное расследование затянулось на восемь лет. Ранее пермячка получила компенсацию из-за затянутых сроков предварительного расследования по уголовному делу. Суд частично удовлетворил ее требования. Также сообщалось, что житель Перми подал в суд на ГУ МВД по Пермскому краю из-за того, что в ведомстве игнорировали его обращения. В итоге он получили 40 тысяч рублей.

Пермский концерн получил компенсацию из-за затянувшихся сроков досудебного производства по уголовному делу. В итоге Минфин РФ обязали выплатить компании 45 тысяч рублей, указано в решении суда. «Исковое заявление ООО Концерн „Байазет“ к Министерству финансов Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок удовлетворить. Взыскать <…> в пользу истца компенсацию в размере 45 000 рублей, возмещение расходов на оплату государственной пошлины 6 000 рублей», — написано на сайте Пермского краевого суда. Представители концерна обратились в один из отделов полиции Перми после взлома дверей склада ресторана «Байазет», было подано заявление о привлечении к ответственности лиц, причастных к краже имущества. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Предварительное расследование затянулось на восемь лет. Ранее пермячка получила компенсацию из-за затянутых сроков предварительного расследования по уголовному делу. Суд частично удовлетворил ее требования. Также сообщалось, что житель Перми подал в суд на ГУ МВД по Пермскому краю из-за того, что в ведомстве игнорировали его обращения. В итоге он получили 40 тысяч рублей.