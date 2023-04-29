Боец ЧВК: до полного освобождения Артемовска осталось полтора километра 30 апреля 2023 в 07:36 Размер текста - 17 + До освобождения Аремовска осталось 1,5 километра, заявил боец ЧВК «Вагнер» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащим ЧВК «Вагнер» осталось пройти 1,5 километра, чтобы полностью освободить Артемовск (Бахмут) от украинских войск. Об этом рассказал боец ЧВК. «ВСУ на некоторых позициях до выхода из города осталось полтора километра. Остается немного застройки, жилого сектора, а дальше идет частный сектор», — передает слова бойца РИА Новости. Он подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» на данный момент значительно продавили линию фронта в городе и взяли важный плацдарм, который состоит из множества девятиэтажных зданий, находящихся на возвышенности. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении группы в Артемовске. По его словам, украинские войска на данный момент контролируют чуть меньше трех квадратных километров. Военнослужащим ЧВК «Вагнер» осталось пройти 1,5 километра, чтобы полностью освободить Артемовск (Бахмут) от украинских войск. Об этом рассказал боец ЧВК. «ВСУ на некоторых позициях до выхода из города осталось полтора километра. Остается немного застройки, жилого сектора, а дальше идет частный сектор», — передает слова бойца РИА Новости. Он подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» на данный момент значительно продавили линию фронта в городе и взяли важный плацдарм, который состоит из множества девятиэтажных зданий, находящихся на возвышенности. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении группы в Артемовске. По его словам, украинские войска на данный момент контролируют чуть меньше трех квадратных километров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям