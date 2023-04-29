29 апреля 2023

Боец ЧВК: до полного освобождения Артемовска осталось полтора километра

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, бтр, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
До освобождения Аремовска осталось 1,5 километра, заявил боец ЧВК «Вагнер» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащим ЧВК «Вагнер» осталось пройти 1,5 километра, чтобы полностью освободить Артемовск (Бахмут) от украинских войск. Об этом рассказал боец ЧВК.

«ВСУ на некоторых позициях до выхода из города осталось полтора километра. Остается немного застройки, жилого сектора, а дальше идет частный сектор», — передает слова бойца РИА Новости. Он подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» на данный момент значительно продавили линию фронта в городе и взяли важный плацдарм, который состоит из множества девятиэтажных зданий, находящихся на возвышенности.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении группы в Артемовске. По его словам, украинские войска на данный момент контролируют чуть меньше трех квадратных километров.

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Военнослужащим ЧВК «Вагнер» осталось пройти 1,5 километра, чтобы полностью освободить Артемовск (Бахмут) от украинских войск. Об этом рассказал боец ЧВК. «ВСУ на некоторых позициях до выхода из города осталось полтора километра. Остается немного застройки, жилого сектора, а дальше идет частный сектор», — передает слова бойца РИА Новости. Он подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» на данный момент значительно продавили линию фронта в городе и взяли важный плацдарм, который состоит из множества девятиэтажных зданий, находящихся на возвышенности. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении группы в Артемовске. По его словам, украинские войска на данный момент контролируют чуть меньше трех квадратных километров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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