Пригожин сообщил о продвижении бойцов в Артемовске 29 апреля 2023 в 23:31 Размер текста - 17 + В Артемовске под контролем ВСУ осталось менее трех квадратных километров территории Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) осталось менее трех квадратных километров. Об этом сообщил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. «Бойцы „Вагнера“ за субботу продвинулись в Артемовске на 100-150 метров, за противником 2,98 квадратных километров территории города», — сказал Пригожин. Его слова передает РИА Новости. Ранее URA.RU рассказало о поражении российскими ракетами объединенного штаба украинской обороны в Артемовске. По данным на 28 апреля, Киев торопится перебросить подкрепления под Артемовск. Под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) осталось менее трех квадратных километров. Об этом сообщил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. «Бойцы „Вагнера“ за субботу продвинулись в Артемовске на 100-150 метров, за противником 2,98 квадратных километров территории города», — сказал Пригожин. Его слова передает РИА Новости. Ранее URA.RU рассказало о поражении российскими ракетами объединенного штаба украинской обороны в Артемовске. По данным на 28 апреля, Киев торопится перебросить подкрепления под Артемовск. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям