Пригожин сообщил о продвижении бойцов в Артемовске

В Артемовске под контролем ВСУ осталось менее трех квадратных километров территории
Под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) осталось менее трех квадратных километров. Об этом сообщил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Бойцы „Вагнера“ за субботу продвинулись в Артемовске на 100-150 метров, за противником 2,98 квадратных километров территории города», — сказал Пригожин. Его слова передает РИА Новости.
Ранее URA.RU рассказало о поражении российскими ракетами объединенного штаба украинской обороны в Артемовске. По данным на 28 апреля, Киев торопится перебросить подкрепления под Артемовск.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!