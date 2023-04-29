Пригожин сообщил о продвижении бойцов в Артемовске

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В Артемовске под контролем ВСУ осталось менее трех квадратных километров территории Фото:

Под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) осталось менее трех квадратных километров. Об этом сообщил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Бойцы „Вагнера“ за субботу продвинулись в Артемовске на 100-150 метров, за противником 2,98 квадратных километров территории города», — сказал Пригожин. Его слова передает РИА Новости.

Ранее URA.RU рассказало о поражении российскими ракетами объединенного штаба украинской обороны в Артемовске. По данным на 28 апреля, Киев торопится перебросить подкрепления под Артемовск.

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Под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) осталось менее трех квадратных километров. Об этом сообщил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. «Бойцы „Вагнера“ за субботу продвинулись в Артемовске на 100-150 метров, за противником 2,98 квадратных километров территории города», — сказал Пригожин. Его слова передает РИА Новости. Ранее URA.RU рассказало о поражении российскими ракетами объединенного штаба украинской обороны в Артемовске. По данным на 28 апреля, Киев торопится перебросить подкрепления под Артемовск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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