29 апреля 2023

В последний день апреля в Свердловской области выпал снег. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Апрельский снегопад. Екатеринбург, снег, снегопад
Снег в конце весны — нередкое явление в Свердловской области Фото:

Сразу в нескольких городах Свердловской области выпал снег. Читатели URA.RU из Серова, Краснотурьинска, Новой Ляли написали про снежный покров на улицах своих городов.

«Вот вам и теплые выходные. Все успели поменять зимнюю резину?» — поделился впечатлениями читатель агентства.

Ранее в Екатеринбурге выпал снег при температуре +7 градусов. Неделей ранее в Свердловской области синоптики фиксировали снежные осадки.

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Сразу в нескольких городах Свердловской области выпал снег. Читатели URA.RU из Серова, Краснотурьинска, Новой Ляли написали про снежный покров на улицах своих городов. «Вот вам и теплые выходные. Все успели поменять зимнюю резину?» — поделился впечатлениями читатель агентства. Ранее в Екатеринбурге выпал снег при температуре +7 градусов. Неделей ранее в Свердловской области синоптики фиксировали снежные осадки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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