Снег в конце весны — нередкое явление в Свердловской области
Сразу в нескольких городах Свердловской области выпал снег. Читатели URA.RU из Серова, Краснотурьинска, Новой Ляли написали про снежный покров на улицах своих городов.
«Вот вам и теплые выходные. Все успели поменять зимнюю резину?» — поделился впечатлениями читатель агентства.
Ранее в Екатеринбурге выпал снег при температуре +7 градусов. Неделей ранее в Свердловской области синоптики фиксировали снежные осадки.
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