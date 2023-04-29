29 апреля 2023

Украина изменила позицию по роли Китая в конфликте с РФ

Замглавы МИД Украины Мельник: Китай может выступить в качестве посредника в переговорах с РФ
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Китай имеет вполне реальные шансы стать посредником в переговорах с Россией, заявил Андрей Мельник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Китай имеет реальные шансы стать посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной, так как ему выгодно прекращение украинского конфликта. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

«Назначение Китая на роль посредника в переговорах с Россией — это не так уж нереально», — передает слова Мельника немецкое издание Tagesschau. Он подчеркнул, что осознает искреннее стремление Китая к прекращению огня на Украине.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина может рассматривать мирный план Китая только в том случае, если он не будет подразумевать сдачу украинской территории России. В свою очередь, глава минобороны Чехии Яна Чернохова выразила мнение, что посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной может стать любое государство, которое реально будет ставить перед собой цель завершить конфликт.

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Китай имеет реальные шансы стать посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной, так как ему выгодно прекращение украинского конфликта. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник. «Назначение Китая на роль посредника в переговорах с Россией — это не так уж нереально», — передает слова Мельника немецкое издание Tagesschau. Он подчеркнул, что осознает искреннее стремление Китая к прекращению огня на Украине. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина может рассматривать мирный план Китая только в том случае, если он не будет подразумевать сдачу украинской территории России. В свою очередь, глава минобороны Чехии Яна Чернохова выразила мнение, что посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной может стать любое государство, которое реально будет ставить перед собой цель завершить конфликт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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