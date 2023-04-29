Украина изменила позицию по роли Китая в конфликте с РФ

Китай имеет реальные шансы стать посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной, так как ему выгодно прекращение украинского конфликта. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.
«Назначение Китая на роль посредника в переговорах с Россией — это не так уж нереально», — передает слова Мельника немецкое издание Tagesschau. Он подчеркнул, что осознает искреннее стремление Китая к прекращению огня на Украине.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина может рассматривать мирный план Китая только в том случае, если он не будет подразумевать сдачу украинской территории России. В свою очередь, глава минобороны Чехии Яна Чернохова выразила мнение, что посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной может стать любое государство, которое реально будет ставить перед собой цель завершить конфликт.
Китай имеет реальные шансы стать посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной, так как ему выгодно прекращение украинского конфликта. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник. «Назначение Китая на роль посредника в переговорах с Россией — это не так уж нереально», — передает слова Мельника немецкое издание Tagesschau. Он подчеркнул, что осознает искреннее стремление Китая к прекращению огня на Украине. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина может рассматривать мирный план Китая только в том случае, если он не будет подразумевать сдачу украинской территории России. В свою очередь, глава минобороны Чехии Яна Чернохова выразила мнение, что посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной может стать любое государство, которое реально будет ставить перед собой цель завершить конфликт.