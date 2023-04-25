Кулеба назвал два условия для обсуждения мирного плана по СВО

Кулеба: Киев готов обсуждать мирный план, не приводящий к сдаче территорий или заморозке конфликта

26 апреля 2023 в 01:50 Размер текста - 17 +

Глава МИД Украины Кулеба: Киев готов обсудить «любой мирный план», но с двумя условиями Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев готов обсуждать мирный план по Украине, лишь бы он не привел к заморозке конфликта и сдаче украинских территорий России. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Мы готовы обсуждать любой мирный план, который не ведет к заморозке конфликта или к тому, чтобы Украина сдала территории России», — заявил Кулеба в интервью телеканалу CNN . Он добавил, что, если глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва примет в своей стране коалицию стран, которые стремятся к миру «на основе этих двух принципов», то Киев готов к обсуждению. Ранее экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер посоветовал Западу составить мирный план по Украине. Несмотря на такое заявление, эксперт советует не назначать переговоры. Советник врио главы ДНР Ян Гагин считает, что страны НАТО должны принять участие в обсуждениях урегулирования украинского конфликта. В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен исключил начало мирных переговоров по Украине в ближайшее время.

Киев готов обсуждать мирный план по Украине, лишь бы он не привел к заморозке конфликта и сдаче украинских территорий России. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Мы готовы обсуждать любой мирный план, который не ведет к заморозке конфликта или к тому, чтобы Украина сдала территории России», — заявил Кулеба в интервью телеканалу CNN. Он добавил, что, если глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва примет в своей стране коалицию стран, которые стремятся к миру «на основе этих двух принципов», то Киев готов к обсуждению. Ранее экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер посоветовал Западу составить мирный план по Украине. Несмотря на такое заявление, эксперт советует не назначать переговоры. Советник врио главы ДНР Ян Гагин считает, что страны НАТО должны принять участие в обсуждениях урегулирования украинского конфликта. В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен исключил начало мирных переговоров по Украине в ближайшее время.