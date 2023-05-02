Глава оборонного комитета Госдумы призвал усилить наблюдение за военными в зоне СВО

02 мая 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

Нарушения в зоне СВО должны выявлять быстрее, сказал Андрей Картаполов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимо улучшить работу военной прокуратуры и контрразведки, чтобы более эффективно выявлять в зоне спецоперации тех, кто нарушает законы Российской Федерации. Об этом заявил в беседе с URA.RU глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, приведя в пример опыт времен Великой Отечественной войны. «На мой взгляд, сейчас как раз настало время повышения уровня доверия к структуре политработников в войсках. В 1941 году, когда было совсем тяжело, ввели снова должности комиссаров из политруков. Их отменили только в начале 1943 года, после Сталинградской битвы, когда научились воевать. Можно по этому пути пойти. Чтобы они как раз работали в тесном взаимодействии. Политрук (комиссар), военный контрразведчик — оперативный работник и сотрудник военной прокуратуры. Тогда можно будет быстро, хорошо принимать необходимые решения», — сказал Андрей Картаполов. По его словам, необходимо более эффективно применять действующие законы. «У нас достаточно юридических понятий, которые точно характеризуют и определяют степень вины и ответственности как для гражданских, так и для военных. Другое дело, что можно посмотреть по вопросу более эффективной работы и военной прокуратуры, и военной контрразведки. Здесь главное не то, как наказать. Главное — кого наказать. То есть они должны очень оперативно выявлять тех, кто допускает нарушения действующего законодательства. Если это действующее законодательство будет применяться сразу после появления нарушения на принципах неотвратимости, на принципах оперативности, то это, конечно, сыграет свою роль», — подчеркнул глава оборонного комитета. Он отметил, что сейчас нет необходимости в ужесточении наказаний для военнослужащих. «На мой взгляд, понятие „враг народа“ преждевременно вводить. У нас полно разных предложений, вплоть до возвращения смертной казни. Это ведь не панацея. Повторюсь, у нас сегодня достаточно репрессивных статей в законодательстве. Надо их просто применять. Но для того, чтобы их применять, соответствующие структуры должны быть ближе к переднему краю. Если мы речь ведем о зоне спецоперации. Вот и все», — объяснил депутат. Ранее член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев призвал ввести понятие «враг народа». По его задумке, оно должно касаться как военных, так и гражданских. При необходимости дело должно дойти до «сталинских репрессий». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Необходимо улучшить работу военной прокуратуры и контрразведки, чтобы более эффективно выявлять в зоне спецоперации тех, кто нарушает законы Российской Федерации. Об этом заявил в беседе с URA.RU глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, приведя в пример опыт времен Великой Отечественной войны. «На мой взгляд, сейчас как раз настало время повышения уровня доверия к структуре политработников в войсках. В 1941 году, когда было совсем тяжело, ввели снова должности комиссаров из политруков. Их отменили только в начале 1943 года, после Сталинградской битвы, когда научились воевать. Можно по этому пути пойти. Чтобы они как раз работали в тесном взаимодействии. Политрук (комиссар), военный контрразведчик — оперативный работник и сотрудник военной прокуратуры. Тогда можно будет быстро, хорошо принимать необходимые решения», — сказал Андрей Картаполов. По его словам, необходимо более эффективно применять действующие законы. «У нас достаточно юридических понятий, которые точно характеризуют и определяют степень вины и ответственности как для гражданских, так и для военных. Другое дело, что можно посмотреть по вопросу более эффективной работы и военной прокуратуры, и военной контрразведки. Здесь главное не то, как наказать. Главное — кого наказать. То есть они должны очень оперативно выявлять тех, кто допускает нарушения действующего законодательства. Если это действующее законодательство будет применяться сразу после появления нарушения на принципах неотвратимости, на принципах оперативности, то это, конечно, сыграет свою роль», — подчеркнул глава оборонного комитета. Он отметил, что сейчас нет необходимости в ужесточении наказаний для военнослужащих. «На мой взгляд, понятие „враг народа“ преждевременно вводить. У нас полно разных предложений, вплоть до возвращения смертной казни. Это ведь не панацея. Повторюсь, у нас сегодня достаточно репрессивных статей в законодательстве. Надо их просто применять. Но для того, чтобы их применять, соответствующие структуры должны быть ближе к переднему краю. Если мы речь ведем о зоне спецоперации. Вот и все», — объяснил депутат. Ранее член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев призвал ввести понятие «враг народа». По его задумке, оно должно касаться как военных, так и гражданских. При необходимости дело должно дойти до «сталинских репрессий».