Губернатор Богомаз: в Брянской области выросло число погибших после обстрела ВСУ

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Прямое попадание в жилой дом в Ленинском районе. Донецк, донецк, разрушения, обстрел
На данный момент, в Суземке от действий ВСУ пострадали двое граждан, четверо мирных жителей погибли Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрела ВСУ в поселке Суземка Брянской области погибли еще два человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В настоящее время под завалами обнаружены и извлечены еще двое мирных жителей. К сожалению, оба они погибли», — написал он в своем Telegram. По словам политика, всего на данный момент от действий ВСУ в поселке пострадали двое граждан, еще четверо мирных жителей погибли.

В поселке введен режим ЧС. На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов и расчистке территорий. Комиссия по оценке ущерба задействована в тех местах, где завершены оперативные мероприятия.

Ранее URA.RU писало об атаке ВСУ по поселку Суземка. В результате попадания снаряда произошел пожар и частично был разрушен жилой дом.

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В результате обстрела ВСУ в поселке Суземка Брянской области погибли еще два человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «В настоящее время под завалами обнаружены и извлечены еще двое мирных жителей. К сожалению, оба они погибли», — написал он в своем Telegram. По словам политика, всего на данный момент от действий ВСУ в поселке пострадали двое граждан, еще четверо мирных жителей погибли. В поселке введен режим ЧС. На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов и расчистке территорий. Комиссия по оценке ущерба задействована в тех местах, где завершены оперативные мероприятия. Ранее URA.RU писало об атаке ВСУ по поселку Суземка. В результате попадания снаряда произошел пожар и частично был разрушен жилой дом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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