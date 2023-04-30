Губернатор Богомаз: в Брянской области выросло число погибших после обстрела ВСУ

30 апреля 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

На данный момент, в Суземке от действий ВСУ пострадали двое граждан, четверо мирных жителей погибли Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате обстрела ВСУ в поселке Суземка Брянской области погибли еще два человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «В настоящее время под завалами обнаружены и извлечены еще двое мирных жителей. К сожалению, оба они погибли», — написал он в своем Telegram . По словам политика, всего на данный момент от действий ВСУ в поселке пострадали двое граждан, еще четверо мирных жителей погибли. В поселке введен режим ЧС. На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов и расчистке территорий. Комиссия по оценке ущерба задействована в тех местах, где завершены оперативные мероприятия. Ранее URA.RU писало об атаке ВСУ по поселку Суземка. В результате попадания снаряда произошел пожар и частично был разрушен жилой дом.

В результате обстрела ВСУ в поселке Суземка Брянской области погибли еще два человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «В настоящее время под завалами обнаружены и извлечены еще двое мирных жителей. К сожалению, оба они погибли», — написал он в своем Telegram. По словам политика, всего на данный момент от действий ВСУ в поселке пострадали двое граждан, еще четверо мирных жителей погибли. В поселке введен режим ЧС. На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов и расчистке территорий. Комиссия по оценке ущерба задействована в тех местах, где завершены оперативные мероприятия. Ранее URA.RU писало об атаке ВСУ по поселку Суземка. В результате попадания снаряда произошел пожар и частично был разрушен жилой дом.