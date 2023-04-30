19FortyFive: РФ продвинулась на Украине при помощи тяжелого огнеметного оружия

30 апреля 2023 в 23:36 Размер текста - 17 +

Термобарические боеприпасы также известны как аэрозольные или вакуумные бомбы, заявил Сучиу Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танки российских войск продвинулись при поддержке термобарического оружия под поселком Невельским в Ясиноватском районе Донецкой республики. Об этом сообщил американский обозреватель Питер Сучиу. «Российские танки продвинулись под Невельским при поддержке термобарического оружия. В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как российская бронетанковая колонна продвигается к населенному пункту в Ясиноватском районе центральной части Донецкой области», — передает слова обозревателя американский портал 19FortyFive. Он уточнил, что на видео снят основной боевой танк (ОБТ) Т-72, оснащенный РСЗО ТОС-1А «Солнцепек». Уточняется, что термобарические боеприпасы являются разрушительным оружием, так как используют кислород из окружающего воздуха для создания высокотемпературного взрыва. Такие боеприпасы также известны как аэрозольные или вакуумные бомбы, которые могут создать мощную ударную волну. Температура огненного облака достигает 3000 градусов по Цельсию. Ранее сообщалось, что ВС РФ в ходе спецоперации используют тяжелую огнеметную систему ТОС-1. С помощью этой техники уничтожается бронетехника укрепрайонов украинских сил. Главная особенность этого оружия — невозможность спрятаться в окопах, пишет RT. Также известно, что российские военнослужащие ликвидируют позиции противника в зоне СВО с помощью огнеметной системы «Солнцепек». Эти системы используют в ночное время. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Танки российских войск продвинулись при поддержке термобарического оружия под поселком Невельским в Ясиноватском районе Донецкой республики. Об этом сообщил американский обозреватель Питер Сучиу. «Российские танки продвинулись под Невельским при поддержке термобарического оружия. В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как российская бронетанковая колонна продвигается к населенному пункту в Ясиноватском районе центральной части Донецкой области», — передает слова обозревателя американский портал 19FortyFive. Он уточнил, что на видео снят основной боевой танк (ОБТ) Т-72, оснащенный РСЗО ТОС-1А «Солнцепек». Уточняется, что термобарические боеприпасы являются разрушительным оружием, так как используют кислород из окружающего воздуха для создания высокотемпературного взрыва. Такие боеприпасы также известны как аэрозольные или вакуумные бомбы, которые могут создать мощную ударную волну. Температура огненного облака достигает 3000 градусов по Цельсию. Ранее сообщалось, что ВС РФ в ходе спецоперации используют тяжелую огнеметную систему ТОС-1. С помощью этой техники уничтожается бронетехника укрепрайонов украинских сил. Главная особенность этого оружия — невозможность спрятаться в окопах, пишет RT. Также известно, что российские военнослужащие ликвидируют позиции противника в зоне СВО с помощью огнеметной системы «Солнцепек». Эти системы используют в ночное время.