30 апреля 2023

ТАСС: Блиновской грозит арест из-за активности кураторов ее марафонов

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файл, Блиновская Елена
Кураторы Блиновской призывают участвовать в ее новых марафонах, пишет ТАСС Фото:
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Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Блогер Елена Блиновская может быть отправлена в СИЗО из-за того, что кураторы призывают участвовать в ее следующих марафонах. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Сегодня появились якобы со стороны кураторов Блиновской призывы участвовать в ее новых марафонах. В том случае, если с ее стороны будут установлены нарушения запретов, правоохранители могут выйти в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу», — передает слова представителя правоохранительных органов ТАСС.

Ранее Блиновскую задержали при попытке пересечь границу с Беларусью и завели в отношении нее уголовное дело о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. После задержания Блиновской предъявили обвинение в отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов. Блогера отправили под домашний арест до 26 июня с запретом на использование интернета. Позже стало известно, что Елена Блиновская продолжит вести тренинги, несмотря на запрет.

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Блогер Елена Блиновская может быть отправлена в СИЗО из-за того, что кураторы призывают участвовать в ее следующих марафонах. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Сегодня появились якобы со стороны кураторов Блиновской призывы участвовать в ее новых марафонах. В том случае, если с ее стороны будут установлены нарушения запретов, правоохранители могут выйти в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу», — передает слова представителя правоохранительных органов ТАСС. Ранее Блиновскую задержали при попытке пересечь границу с Беларусью и завели в отношении нее уголовное дело о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. После задержания Блиновской предъявили обвинение в отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов. Блогера отправили под домашний арест до 26 июня с запретом на использование интернета. Позже стало известно, что Елена Блиновская продолжит вести тренинги, несмотря на запрет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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