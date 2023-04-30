ТАСС: Блиновской грозит арест из-за активности кураторов ее марафонов

01 мая 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Кураторы Блиновской призывают участвовать в ее новых марафонах, пишет ТАСС Фото: Елизавета Клементьева/ТАСС новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Блогер Елена Блиновская может быть отправлена в СИЗО из-за того, что кураторы призывают участвовать в ее следующих марафонах. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Сегодня появились якобы со стороны кураторов Блиновской призывы участвовать в ее новых марафонах. В том случае, если с ее стороны будут установлены нарушения запретов, правоохранители могут выйти в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу», — передает слова представителя правоохранительных органов ТАСС. Ранее Блиновскую задержали при попытке пересечь границу с Беларусью и завели в отношении нее уголовное дело о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. После задержания Блиновской предъявили обвинение в отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов. Блогера отправили под домашний арест до 26 июня с запретом на использование интернета. Позже стало известно, что Елена Блиновская продолжит вести тренинги, несмотря на запрет.

Блогер Елена Блиновская может быть отправлена в СИЗО из-за того, что кураторы призывают участвовать в ее следующих марафонах. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Сегодня появились якобы со стороны кураторов Блиновской призывы участвовать в ее новых марафонах. В том случае, если с ее стороны будут установлены нарушения запретов, правоохранители могут выйти в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу», — передает слова представителя правоохранительных органов ТАСС. Ранее Блиновскую задержали при попытке пересечь границу с Беларусью и завели в отношении нее уголовное дело о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. После задержания Блиновской предъявили обвинение в отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов. Блогера отправили под домашний арест до 26 июня с запретом на использование интернета. Позже стало известно, что Елена Блиновская продолжит вести тренинги, несмотря на запрет.