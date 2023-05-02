Уральские регионы рискуют остаться без поисково-спасательных вертолетов

02 мая 2023 в 22:46 Размер текста - 17 +

В регионах не нашли желающих заниматься поиском и спасением людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Часть Уральской зоны авиационно-космического поиска и спасания рискует остаться без прикрытия вертолетами, специализирующимися на поисково-спасательных работах. Три аукциона были отменены из-за отсутствия участников. В документах прописано, что вертолеты Ми-8 с подготовленными специалистами и спецоборудованием должны были базироваться в Пермском крае, Челябинской и Кировской областях. «Для обслуживания территории „Госкорпорация по организации воздушного движения“ объявила четыре аукциона, связанных с размещением вертолетов в Пермском крае, Челябинской, Кировской и Свердловской областях (с 2023 по 2025 годы). <…> В итоге состоялся только аукцион по размещению вертолета в аэропорту Кольцово (Екатеринбург). Победителем стала авиакомпания „Геликс“», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на опубликованные документы. Собеседники издания подчеркивают, что поисково-спасательное обеспечение в последние годы стало невыгодным из-за возросших расценок. На данный момент в Челябинской области и Прикамье указанные работы проводятся с привлечением вертолета Ми-8 и самолета Ан-26. При этом эксперты отмечают, что использование самолета в этой местности не является эффективным из-за особенностей ландшафта.

Часть Уральской зоны авиационно-космического поиска и спасания рискует остаться без прикрытия вертолетами, специализирующимися на поисково-спасательных работах. Три аукциона были отменены из-за отсутствия участников. В документах прописано, что вертолеты Ми-8 с подготовленными специалистами и спецоборудованием должны были базироваться в Пермском крае, Челябинской и Кировской областях. «Для обслуживания территории „Госкорпорация по организации воздушного движения“ объявила четыре аукциона, связанных с размещением вертолетов в Пермском крае, Челябинской, Кировской и Свердловской областях (с 2023 по 2025 годы). <…> В итоге состоялся только аукцион по размещению вертолета в аэропорту Кольцово (Екатеринбург). Победителем стала авиакомпания „Геликс“», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на опубликованные документы. Собеседники издания подчеркивают, что поисково-спасательное обеспечение в последние годы стало невыгодным из-за возросших расценок. На данный момент в Челябинской области и Прикамье указанные работы проводятся с привлечением вертолета Ми-8 и самолета Ан-26. При этом эксперты отмечают, что использование самолета в этой местности не является эффективным из-за особенностей ландшафта.