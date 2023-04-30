WSWS: между странами НАТО назревает вооруженный конфликт

01 мая 2023 в 09:36 Размер текста - 17 +

Между странами НАТО существует территориальные споры Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Между странами НАТО растут разногласия, которые могут перерасти в вооруженный конфликт. Об этом сообщает Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS), отмечая, что европейские страны не урегулировали территориальные споры после конца Второй мировой войны. «Несмотря на заявления о единстве, альянс НАТО сам сталкивается с глубокими внутренними разногласиями, которые в ближайшем будущем могут внезапно перерасти в вооруженный конфликт. Среди мало обсуждаемых последствий войны — возобновление территориальных споров возникших в результате урегулирования после Второй мировой войны», — говорится в публикации . В ней уточняется, что территориальные споры между странами могут возникнуть не только из-за результатов Второй мировой войны. По словам авторов публикации, немецкая политическая элита еще помнит времена, когда польский город Вроцлав был шестым по величине в Германской империи. Раскол НАТО может случиться из-за нехватки боеприпасов для Украины. С таким заявлением выступил американский обозреватель Politico Лили Байер. По его словам, не все союзники Украины готовы разделить планы альянса.

Между странами НАТО растут разногласия, которые могут перерасти в вооруженный конфликт. Об этом сообщает Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS), отмечая, что европейские страны не урегулировали территориальные споры после конца Второй мировой войны. «Несмотря на заявления о единстве, альянс НАТО сам сталкивается с глубокими внутренними разногласиями, которые в ближайшем будущем могут внезапно перерасти в вооруженный конфликт. Среди мало обсуждаемых последствий войны — возобновление территориальных споров возникших в результате урегулирования после Второй мировой войны», — говорится в публикации. В ней уточняется, что территориальные споры между странами могут возникнуть не только из-за результатов Второй мировой войны. По словам авторов публикации, немецкая политическая элита еще помнит времена, когда польский город Вроцлав был шестым по величине в Германской империи. Раскол НАТО может случиться из-за нехватки боеприпасов для Украины. С таким заявлением выступил американский обозреватель Politico Лили Байер. По его словам, не все союзники Украины готовы разделить планы альянса.