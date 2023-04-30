30 апреля 2023

WSWS: между странами НАТО назревает вооруженный конфликт

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, нато, танк, Челленджер, Challenger 2, stock
Между странами НАТО существует территориальные споры Фото:

Между странами НАТО растут разногласия, которые могут перерасти в вооруженный конфликт. Об этом сообщает Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS), отмечая, что европейские страны не урегулировали территориальные споры после конца Второй мировой войны.

«Несмотря на заявления о единстве, альянс НАТО сам сталкивается с глубокими внутренними разногласиями, которые в ближайшем будущем могут внезапно перерасти в вооруженный конфликт. Среди мало обсуждаемых последствий войны — возобновление территориальных споров возникших в результате урегулирования после Второй мировой войны», — говорится в публикации.

В ней уточняется, что территориальные споры между странами могут возникнуть не только из-за результатов Второй мировой войны. По словам авторов публикации, немецкая политическая элита еще помнит времена, когда польский город Вроцлав был шестым по величине в Германской империи.

Раскол НАТО может случиться из-за нехватки боеприпасов для Украины. С таким заявлением выступил американский обозреватель Politico Лили Байер. По его словам, не все союзники Украины готовы разделить планы альянса.

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Между странами НАТО растут разногласия, которые могут перерасти в вооруженный конфликт. Об этом сообщает Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS), отмечая, что европейские страны не урегулировали территориальные споры после конца Второй мировой войны. «Несмотря на заявления о единстве, альянс НАТО сам сталкивается с глубокими внутренними разногласиями, которые в ближайшем будущем могут внезапно перерасти в вооруженный конфликт. Среди мало обсуждаемых последствий войны — возобновление территориальных споров возникших в результате урегулирования после Второй мировой войны», — говорится в публикации. В ней уточняется, что территориальные споры между странами могут возникнуть не только из-за результатов Второй мировой войны. По словам авторов публикации, немецкая политическая элита еще помнит времена, когда польский город Вроцлав был шестым по величине в Германской империи. Раскол НАТО может случиться из-за нехватки боеприпасов для Украины. С таким заявлением выступил американский обозреватель Politico Лили Байер. По его словам, не все союзники Украины готовы разделить планы альянса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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