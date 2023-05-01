Володин предложил отправить налоги блогеров-миллионников на помощь солдатам СВО

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Штраф от неуплаты налогов блогеров-миллионников должен пойти на помощь солдат СВО, предложил Вячеслав Володин Фото:

Штраф за неуплату налогов блогеров-миллиоников должны пойти на нужды спецоперации и для решения социальных проблем. С таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Взысканные деньги должны пойти на ремонт школ, больниц, решение проблем людей, на поддержку наших солдат и офицеров, их семей», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что сейчас Федеральная налоговая служба оснащена всем необходимым для выявления преступлений, связанных с неуплатой налогов.

Ранее автор «Марафона желаний» Елена Блиновская была задержана при переходе российско-белорусской границы. Против нее было возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в неуплате налогов на сумму в 918 миллионов рублей. Блиновская полностью признала свою вину и раскаялась, передает RT. 28 апреля Пресненский суд Москвы отправил блогера под домашний арест на два месяца.

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Штраф за неуплату налогов блогеров-миллиоников должны пойти на нужды спецоперации и для решения социальных проблем. С таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Взысканные деньги должны пойти на ремонт школ, больниц, решение проблем людей, на поддержку наших солдат и офицеров, их семей», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что сейчас Федеральная налоговая служба оснащена всем необходимым для выявления преступлений, связанных с неуплатой налогов. Ранее автор «Марафона желаний» Елена Блиновская была задержана при переходе российско-белорусской границы. Против нее было возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в неуплате налогов на сумму в 918 миллионов рублей. Блиновская полностью признала свою вину и раскаялась, передает RT. 28 апреля Пресненский суд Москвы отправил блогера под домашний арест на два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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