Володин предложил отправить налоги блогеров-миллионников на помощь солдатам СВО

01 мая 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Штраф от неуплаты налогов блогеров-миллионников должен пойти на помощь солдат СВО, предложил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Штраф за неуплату налогов блогеров-миллиоников должны пойти на нужды спецоперации и для решения социальных проблем. С таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Взысканные деньги должны пойти на ремонт школ, больниц, решение проблем людей, на поддержку наших солдат и офицеров, их семей», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале . Он отметил, что сейчас Федеральная налоговая служба оснащена всем необходимым для выявления преступлений, связанных с неуплатой налогов. Ранее автор «Марафона желаний» Елена Блиновская была задержана при переходе российско-белорусской границы. Против нее было возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в неуплате налогов на сумму в 918 миллионов рублей. Блиновская полностью признала свою вину и раскаялась, передает RT. 28 апреля Пресненский суд Москвы отправил блогера под домашний арест на два месяца.

Штраф за неуплату налогов блогеров-миллиоников должны пойти на нужды спецоперации и для решения социальных проблем. С таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Взысканные деньги должны пойти на ремонт школ, больниц, решение проблем людей, на поддержку наших солдат и офицеров, их семей», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что сейчас Федеральная налоговая служба оснащена всем необходимым для выявления преступлений, связанных с неуплатой налогов. Ранее автор «Марафона желаний» Елена Блиновская была задержана при переходе российско-белорусской границы. Против нее было возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в неуплате налогов на сумму в 918 миллионов рублей. Блиновская полностью признала свою вину и раскаялась, передает RT. 28 апреля Пресненский суд Москвы отправил блогера под домашний арест на два месяца.