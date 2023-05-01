Американский полковник Макгрегор: ВСУ потеряли почти всю западную технику для контрнаступления

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Волонтер развозит гуманитарную помощь по освобожденным селам. ДНР, деревня, донбасс, военная, сельская местность, село, ВСУ, разбитая техника, гуманитарная катастрофа, поврежденная, сгоревшая
Украина в тяжелом положении из-за уничтоженной российскими войсками техники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина находится в тяжелом положении из-за уничтожения западной техники российскими войсками. НАТО считает страну «гиблым делом», заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Полковник утверждает, что Украина потеряла 90% оружия и техники, поставленных Западом, поэтому не скоро будет готова к контрнаступлению. «Это будет очень сложно. У Украины нет противовоздушной обороны, они не могут отразить российские ракеты, русские же видят все их действия», — заявил Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom.

По мнению Макгрегора, украинцы «находятся в тупике». Также он добавил, что НАТО считают Украину «гиблым делом», а потому использование сил альянса для спасения страны — это «безнадежная затея».

Ранее директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, что Россия наносит упреждающие удары, чтобы сорвать наступление украинских войск. По его словам, такие удары не позволят противнику сконцентрироваться и сосредоточить ресурсы для прорыва.

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Украина находится в тяжелом положении из-за уничтожения западной техники российскими войсками. НАТО считает страну «гиблым делом», заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Полковник утверждает, что Украина потеряла 90% оружия и техники, поставленных Западом, поэтому не скоро будет готова к контрнаступлению. «Это будет очень сложно. У Украины нет противовоздушной обороны, они не могут отразить российские ракеты, русские же видят все их действия», — заявил Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom. По мнению Макгрегора, украинцы «находятся в тупике». Также он добавил, что НАТО считают Украину «гиблым делом», а потому использование сил альянса для спасения страны — это «безнадежная затея». Ранее директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, что Россия наносит упреждающие удары, чтобы сорвать наступление украинских войск. По его словам, такие удары не позволят противнику сконцентрироваться и сосредоточить ресурсы для прорыва.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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