Американский полковник Макгрегор: ВСУ потеряли почти всю западную технику для контрнаступления

Украина в тяжелом положении из-за уничтоженной российскими войсками техники Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина находится в тяжелом положении из-за уничтожения западной техники российскими войсками. НАТО считает страну «гиблым делом», заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Полковник утверждает, что Украина потеряла 90% оружия и техники, поставленных Западом, поэтому не скоро будет готова к контрнаступлению. «Это будет очень сложно. У Украины нет противовоздушной обороны, они не могут отразить российские ракеты, русские же видят все их действия», — заявил Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom.

По мнению Макгрегора, украинцы «находятся в тупике». Также он добавил, что НАТО считают Украину «гиблым делом», а потому использование сил альянса для спасения страны — это «безнадежная затея».

Ранее директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, что Россия наносит упреждающие удары, чтобы сорвать наступление украинских войск. По его словам, такие удары не позволят противнику сконцентрироваться и сосредоточить ресурсы для прорыва.