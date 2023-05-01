Американский полковник Макгрегор: ВСУ потеряли почти всю западную технику для контрнаступления

Украина находится в тяжелом положении из-за уничтожения западной техники российскими войсками. НАТО считает страну «гиблым делом», заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Полковник утверждает, что Украина потеряла 90% оружия и техники, поставленных Западом, поэтому не скоро будет готова к контрнаступлению. «Это будет очень сложно. У Украины нет противовоздушной обороны, они не могут отразить российские ракеты, русские же видят все их действия», — заявил Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom.
По мнению Макгрегора, украинцы «находятся в тупике». Также он добавил, что НАТО считают Украину «гиблым делом», а потому использование сил альянса для спасения страны — это «безнадежная затея».
Ранее директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, что Россия наносит упреждающие удары, чтобы сорвать наступление украинских войск. По его словам, такие удары не позволят противнику сконцентрироваться и сосредоточить ресурсы для прорыва.
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