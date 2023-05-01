Полковник Кнутов: Россия срывает наступление Украины упреждающими ударами

01 мая 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

После срыва наступления российские войска двинутся вперед, сказал Юрий Кнутов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия наносит упреждающие удары с помощью авиации, артиллерии и планирующих авиабомб, чтобы сорвать наступление украинских войск. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. «У нас есть все, чтобы встретить наступление достойно, отбить его и самим двинуться вперед. Мы наносим артиллерийские удары, авиационные удары, за счет планирующих авиабомб, чтобы не позволить противнику сконцентрироваться, сосредоточить ресурсы для прорыва. Мы сейчас этим занимаемся постоянно. Таким образом, эти упреждающие удары нужны для того, чтобы оттянуть начало наступления и, может быть, даже сорвать его», — сказал Юрий Кнутов. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал наступление ВСУ с попыткой захвата Крыма. Украинский боец 100-й бригады теробороны Владимир Киндюк сообщил, что для того, чтобы их армия могла наступать, командование приказало экономить патроны. Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин отметил, что Киев может нанести отвлекающий удар в Угледаре.

Россия наносит упреждающие удары с помощью авиации, артиллерии и планирующих авиабомб, чтобы сорвать наступление украинских войск. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. «У нас есть все, чтобы встретить наступление достойно, отбить его и самим двинуться вперед. Мы наносим артиллерийские удары, авиационные удары, за счет планирующих авиабомб, чтобы не позволить противнику сконцентрироваться, сосредоточить ресурсы для прорыва. Мы сейчас этим занимаемся постоянно. Таким образом, эти упреждающие удары нужны для того, чтобы оттянуть начало наступления и, может быть, даже сорвать его», — сказал Юрий Кнутов. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал наступление ВСУ с попыткой захвата Крыма. Украинский боец 100-й бригады теробороны Владимир Киндюк сообщил, что для того, чтобы их армия могла наступать, командование приказало экономить патроны. Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин отметил, что Киев может нанести отвлекающий удар в Угледаре.