Армия РФ ракетными ударами нарушила выпуск военной техники для ВСУ

01 мая 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Ракетный удар нанесен высокоточным оружием большой дальности Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженными силами РФ нанесен групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск», — сказано в сводке военного ведомства в Telegram . Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. 1 мая в Киеве и в других городах страны были слышны взрывы. Они случились после того, как ночью на Украине была объявлена воздушная тревога.

Вооруженными силами РФ нанесен групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск», — сказано в сводке военного ведомства в Telegram. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. 1 мая в Киеве и в других городах страны были слышны взрывы. Они случились после того, как ночью на Украине была объявлена воздушная тревога.