Армия РФ ракетными ударами нарушила выпуск военной техники для ВСУ

Вооруженными силами РФ нанесен групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск», — сказано в сводке военного ведомства в
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. 1 мая в Киеве и в других городах страны были слышны взрывы. Они случились после того, как ночью на Украине была объявлена воздушная тревога.
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